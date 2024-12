Ford, il CEO promette un modello “al prezzo di una cinese” ma tra almeno tre anni

Il passaggio (praticamente forzato) all’elettrico ha sollevato un grande dibattito a livello globale, con Europa, Stati Uniti e il resto del mondo che si confrontano sulle diverse strategie per affrontare la transizione verso veicoli a zero emissioni. I produttori cinesi sembrano aver preso il comando, grazie a veicoli elettrici ed ibridi a prezzi decisamente competitivi, che li pongono in una posizione vantaggiosa nel mercato globale. Ford, però, è determinata a entrare in questo campo con un’offerta che possa competere direttamente con i veicoli cinesi. Ma ci vorrà, ovviamente, molto tempo.

Secondo il CEO Jim Farley, l’azienda sarebbe sulla buona strada per realizzare un pick-up elettrico di medie dimensioni che potrebbe essere venduto al prezzo di un’auto cinese. Promesse, certo, ma anche una necessità che diventa sempre più stringente. È importante analizzare con attenzione queste dichiarazioni, poiché ci sono diversi fattori da considerare.

Il modello promesso da Ford sarà prodotto negli States, nello stabilimento di Dearborn, Michigan, e Farley afferma che riuscirà a mantenere i costi di produzione competitivi rispetto a modelli simili provenienti dalla Cina, come il BYD Shark, che il gigante cinese ha già pronto per il mercato. In particolare, Farley sottolinea che il nuovo pick-up Ford sarà 100% elettrico e avrà il potenziale per eguagliare i costi dei veicoli cinesi prodotti in futuro in Messico.

La pesante dichiarazione da parte del CEO Ford tiene conto dei cambiamenti politici e delle tassazioni previsti, con Joe Biden e l’amministrazione Trump che seguiranno politiche più protezionistiche per favorire l’industria nazionale. Si tratta, però, di un progetto a lungo termine. Infatti, il nuovo modello non sarà disponibile prima di almeno tre anni. Di conseguenza, non è ancora possibile prevedere con certezza quale sarà il panorama competitivo, soprattutto considerando l’avanzamento tecnologico dei produttori cinesi.

Ford dovrà migliorare la propria redditività e, anche se Jim Farley conferma che l’azienda abbia già chiari i costi di produzione del pick-up, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione del mercato e delle tecnologie nel frattempo. Di sicuro, in questo lasso di tempo Ford avrà a disposizione una nuova piattaforma che potrà essere utilizzata per molti dei modelli elettrificati in arrivo, insieme a batterie LFP più efficienti, che dovrebbero entrare in produzione entro il 2026. Per ora, l’unico nome ufficiale del progetto è “Progetto T3” e il lancio di questo accessibile pick-up sarebbe previsto non prima della fine del 2027.