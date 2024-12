Ford attacca l’Europa dopo il flop delle sue elettriche: “La società non è ancora pronta”

Appena qualche settimana fa, Ford ha presentato la sua nuova auto elettrica entry-level per il mercato europeo: la Puma Gen-E. Un modello che andrà a completare la gamma a zero emissioni del marchio dell’Ovale Blu, finora composta da altri tre crossover: Explorer e Capri, che competono nel segmento C, e la Mustang Mach-E, che si colloca nel segmento D. Il nuovo arrivato si posizionerà in una delle categorie più importanti del Vecchio Continente: il segmento B delle utilitarie. Con un prezzo di partenza leggermente superiore ai 30.000 euro, questo SUV rappresenta la grande speranza di Ford per incrementare le vendite di auto elettriche.

Secondo Ford, il flop delle sue auto elettriche è causato dalla politica

La speranza è che la Puma Gen-E riesca a far meglio delle altre elettriche citate, che hanno registrato vendite al di sotto delle aspettative. Nonostante entrambi i modelli siano arrivati sul mercato solo pochi mesi fa, la bassa domanda ha costretto a ridurre la capacità produttiva nello stabilimento di Colonia, impianto in cui l’azienda ha investito 2 miliardi di dollari per produrre veicoli elettrici.

Christian Weingärtner, direttore generale di Ford in Germania, ha spiegato: “Abbiamo puntato sulle auto elettriche con la fiducia che il percorso politico verso la mobilità green sarebbe stato implementato in modo coerente. Ma non è stato così. Purtroppo, dobbiamo dire che a causa dell’incertezza causata principalmente dalla politica, la domanda di auto elettriche è crollata, soprattutto in Germania”.

Per questo motivo, Ford ha cancellato i suoi piani di diventare un marchio 100% elettrico in Europa dal 2030. Inoltre, ha anche annunciato il taglio di 4.000 posti di lavoro per ridurre i costi. Nonostante tutto, Weingärtner sottolinea l’impegno di Ford verso le auto elettriche, che definisce come “una grande tecnologia” che si svilupperà enormemente in futuro.

“Non avremmo alcun problema ad aiutare a garantire che in Germania ci sia un 50% di veicoli elettrici. Ma la società non è ancora pronta ad acquistare auto elettriche, sia per mancanza di infrastrutture di ricarica che per mancanza di incentivi”, ha concluso Weingärtner.