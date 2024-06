Ford Puma, versione elettrica pronta al debutto: ecco le principali novità

Ford Puma si trova tra le auto più vendute in Europa e, presto, potrebbe esserci il debutto della versione elettrica. Circa tre mesi fa era stato avvistato il muletto durante dei test. Ora, da quelle immagini, Auto-Moto ha cercato di immaginare quella che dovrebbe essere la versione finale della versione elettrica.

Ford Puma: ecco come potrebbe essere la versione elettrica

Il modello elettrico dovrebbe avere il nome di Puma Gen-E e, secondo alcune fonti di Auto-Moto, dovrebbe montare il powertrain della E-Tourneo Courier, dunque un motore da 136 cavalli. La batteria dovrebbe avere una capacità tra i 50 e 60 kWh, che garantirà un’autonomia di circa 400 chilometri con una singola carica. In questo modo, la Ford Puma Gen-E sarà la diretta concorrente di Fiat 600e, Peugeot e-208, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior, tra gli altri.

La Ford Puma elettrica non dovrebbe essere tanto differente dalla versione “normale”, per quanto riguarda l’esterno. Le novità più importanti saranno all’interno dell’abitacolo, con schermi touch e una nuova interfaccia per gestire diverse impostazioni legate alla batteria, ad esempio. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare anche una versione elettrica più performante, con un powertrain di 200 cavalli e andare, quindi, a battersi contro veicoli come Lancia Ypsilon HF, Abarth 600e e Alfa Romeo Junior Veloce. Non ci resta che attendere ulteriori novità a riguardo.

Nel frattempo, la casa automobilistica dell’Ovale Blu si prepara al lancio della nuova Ford Capri. Inoltre, sta affrontando una ristrutturazione aziendale con diversi licenziamenti in arrivo, che dovrebbero colpire specialmente l’Europa. Oltre oceano, invece, ci sono state diverse assunzioni per la divisione auto elettriche, che lavora allo sviluppo di una nuova piattaforma e un nuovo veicolo elettrico dal costo accessibile.