Ford: svelata la data di debutto del nuovo crossover elettrico per il mercato europeo

Nonostante Ford continui a perdere miliardi di dollari a causa delle auto elettriche, i lanci di veicoli a batteria non si fermano. La casa automobilistica dell’Ovale Blu si prepara infatti alla presentazione del nuovo crossover elettrico dedicato al mercato europeo, che sarà prodotto presso lo stabilimento di Colonia, in Germania. Ford aveva annunciato nel 2021 che entro il 2030 avrebbe venduto in Europa esclusivamente veicoli elettrici. Tuttavia, sembra che l’azienda starebbe rivalutando questa strategia, nonostante i nuovi veicoli elettrici in arrivo. L’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, in una recente intervista ha parlato anche di una possibile Ford Mustang elettrica.

Ford: il nuovo crossover elettrico debutterà il 10 luglio

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, la presentazione si terrà il prossimo 10 luglio. Il nuovo crossover elettrico di Ford poggerà sulla piattaforma MEB di Volkswagen, già utilizzata in precedenza anche per la nuova Ford Explorer. Il modello avrà un design e forme da crossover coupé. L’abitacolo sarà molto simile al SUV Explorer, con uno schermo della strumentazione digitale da 5,3 pollici e uno da 15 pollici dedicato al sistema infotainment SYNC Move, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Per quanto riguarda i powertrain, con tutta probabilità saranno proposti gli stessi del SUV elettrico Explorer. Dunque dovrebbe essere presente un’unità da 210 kW / 286 CV o un doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 250 kW / 340 CV.

Sebbene Ford non abbia ancora ufficializzato il nome, secondo alcune voci potrebbe essere utilizzato il nome “Capri”, scelto in passato per una coupé prodotta dal 1969 al 1986. Se così fosse, potrebbero crearsi nuovamente polemiche nate in precedenza con l’Alfa Romeo Milano, diventata poi Junior, o della Xiaomi SU7, che si diceva avrebbe avuto il nome di “Modena” in Europa. Chissà se l’isola nel golfo di Napoli sia disposta ad ospitare la produzione di questo modello in cambio della possibilità di “cedere” il suo nome al veicolo elettrico.