La Mustang più bestiale mai prodotta da Ford, un mostro da 800 CV

La Ford Mustang ha senza dubbio compiuto enormi progressi con le sue ultime due generazioni. Da sempre un’icona di potenza e sportività, adesso vuole battere proprio tutti i competitor europei, soprattutto con la versione appena rilasciata.

La sfida è aperta: riesce a fare meglio di una Porsche 911 GT3? Pare che Ford intenda mettere in campo una sfidante hardcore annunciano la nuova Ford Mustang GTD, la sua versione stradale più estrema mai realizzata dalla casa automobilistica americana. Neanche a dirlo, si tratta anche della Mustang più costosa di sempre.

Con un motore V8 da 5,2 litri che sviluppa circa 800 CV, trazione posteriore, tanta fibra di carbonio un po’ ovunque, freni carboceramici Brembo, c’è molto su cui puntare l’attenzione. Gli interni sono ispirati alle auto da corsa, l’aerodinamica attiva e l’assetto decisamente adatto a prestazioni “da pista”, la nuova Ford Mustang GTD sembra arrivare da una competizione. Ma, va detto, è omologata per circolare su strada, anche in Europa.

Preproduction vehicle shown. Actual production vehicle may vary. Projected availability late 2024/early 2025. Very limited availability. Inquiry does not guarantee ability to purchase.

Molti elementi della Mustang GTD provengono direttamente dalla Mustang GT3, che gareggia in competizioni come la 24 Ore di Le Mans. La Mustang più estrema di sempre è dunque arrivata ma non ha ancora stabilito un tempo record al Nürburgring con cui confrontarsi con le potenti tedesche. Obiettivo primario di Ford è completare il giro del celebre circuito in meno di sette minuti.

Il record della 911 GT3 è di 6 minuti e 55,34 secondi, giusto per dare un riferimento. E tutto questo super pacchetto potenza e stile ha un gran prezzo: 370.000 euro, se non si vuole puntellare la dotazione di optional. La Mustang attuale, in versione “base”, parte da 61.150 euro. Dunque, con il prezzo di una GTD si potrebbero acquistare ben sei Mustang GT.

La velocissima 911 Turbo S Coupé da 650 CV, per citare un’altra belva della stessa categoria, ha un prezzo base di 284.211 euro. Sul prezzo, in pratica, non c’è concorrenza: la Mustang GTD è ben oltre le case che vuole sfidare. La Ford extreme è disponibile in sei colori: Chroma Flame, Polymimetic Grey, Race Red, Shadow Black, Frozen White e Lightning Blue. La distribuzione europea inizierà nella primavera del 2025.