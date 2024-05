Auto più vendute in Europa: ecco la top 10

Negli ultimi mesi il mercato delle auto ha registrano un calo dell’usato e una crescita delle immatricolazioni. Ma quali sono stati i modelli di automobili più venduti? È stato appena pubblicato il rapporto di JATO Dynamics che registra l’andamento del mercato automotive del vecchio continente.

I dati del report di JATO Dynamics

I dati JATO Dynamics indicano che aprile è stato un mese ampiamente positivo per il mercato europeo delle autovetture. Nel corso del mese sono stati immatricolati un totale di 1.080.517 nuovi veicoli, con un aumento del 12,6% rispetto ad aprile 2023, trainato in gran parte dalla domanda di berline B e auto compatte. Dall’inizio dell’anno sono state immatricolate 461.734 nuove unità, con un aumento del 6,7% rispetto allo stesso punto dell’anno scorso.

Quali sono state le auto più vendute? Ecco la top 10 assoluta, quella delle auto elettriche e quella delle auto plug-in.

TOP 10 assoluta

Dacia Sandero – 25.803 Volkswagen Golf – 22.080 Renault Clio – 19.747 Volkswagen T-Roc – 19.475 Peugeot 208 – 17.704 Toyota Yaris – 17.512 Skoda Octavia – 17.171 Citroen C3 – 15.126 Ford Puma – 14.868 Toyota Yaris Cross – 14.157

TOP 10 auto elettriche

Tesla Model Y – 9.646 Volvo EX30 – 8.015 Volkswagen ID.4 – 6.342 Volkswagen ID.3 – 5.176 BMW iX1 – 4.393 BMW i4 – 4.388 Tesla Model 3 – 4.330 Volvo XC40 – 4.180 Audi Q4 e-tron – 4.112 Peugeot e-208 – 3.846

TOP 10 auto plug-in

Volvo XC60 – 5.422 BMW X1 – 3.342 Ford Kuga – 2.791 Audi A3 – 2.675 Mercedes GLC – 2.615 Cupra Formentor – 2.400 Volvo XC90 – 2.091 BMW Serie 3 – 2.043 Hyundai Tucson – 1.985 Mercedes Classe E – 1.865

Il mese di aprile ha quindi visto BMW come protagonista assoluta. Il marchio tedesco ha registrato un aumento delle immatricolazioni dell’82%. Un aspetto interessante che emerge da questi dati è anche il cambio della geografia del mercato delle auto. Se fino a qualche anno fa, infatti, le auto (specialmente SUV e veicoli elettrici) erano prevalentemente di fabbricazione cinese, oggi non è più così. La quota di mercato dei marchi cinesi in Europa, infatti, è sì aumentata (+2.22% ad aprile 2023 e +2.35% ad aprile 2024), ma i dati mostrano come questi brand non siano più così padroni del mercato e facciano fatica a guadagnare terreno.