Ford accelera sull’elettrico: assunti ingegneri di Tesla e Apple

Ford ha come obiettivo la realizzazione di un’auto elettrica dal costo finale di circa 20.000 euro. Per farlo, e per accelerare lo sviluppo, sta assumendo ingegneri, tecnici e informatici provenienti da aziende come Tesla e Apple. Jim Farley, amministratore delegato di Ford, ha dichiarato che ora l’azienda dispone dei “migliori ingegneri di auto elettriche al mondo”.

Ford punta sull’elettrico nonostante le ingenti perdite di denaro

La casa automobilistica dell’Ovale Blu intende recuperare terreno sulla concorrenza come Volkswagen, Stellantis, Hyundai e i brand cinesi, molto più avanti sulle auto elettriche dal costo accessibile. Ford ha assunto anche Alan Clarke, ex ingegnere di Tesla che ha contribuito allo sviluppo della Model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023.

Il team dedicato ai veicoli elettrici è passato da 100 a 300 dipendenti nel giro di pochi mesi, segno che l’azienda intende portare sul mercato un’auto elettrica low-cost nel più breve tempo possibile. Tra questi ci sono più di 20 ex dipendenti di Tesla, tra cui alcuni specializzati in Gigacasting per la riduzione dei costi di produzione, 50 di Rivian e altrettanti provenienti da Apple, licenziati in seguito al fallimento del progetto legato all’auto elettrica rivoluzionaria dell’azienda di Cupertino.

Ford sta inoltre lavorando su una nuova piattaforma che sarà utilizzata per diversi modelli. I prossimi veicoli in arrivo del brand, tra cui la Ford Capri e la Ford Explorer Electric, utilizzeranno la piattaforma MEB di Volkswagen avuta in licenza, ma tutte le auto più economiche del brand che arriveranno nei prossimi anni poggeranno sulla nuova piattaforma attualmente in sviluppo. La casa automobilistica ha dichiarato di aver preso la questione seriamente e di star pensando sul lungo periodo. Al momento, infatti, Ford perde 130.000 dollari per ogni auto elettrica venduta. Soltanto nel primo trimestre del 2024, la divisione dedicata ai veicoli elettrici ha registrato una perdita di 1,3 miliardi di dollari.