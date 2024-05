Tesla Cybertruck tra i pick-up elettrici più venduti: ma Ford F-150 Lightning vende più del doppio

Tesla Cybertruck è uno dei veicoli più chiacchierati del momento. Il pick-up elettrico fa spesso parlare di sé, la maggior parte delle volte in modo negativo. Ad esempio il recente problema al pedale dell’acceleratore, a cui sono seguiti numerosi problemi di affidabilità e non solo. Oppure, il caso recente di un cliente che, accortosi che il veicolo non entrasse nel suo garage, ha provato a rivenderlo beccandosi un secco “no” dall’azienda. Fino ad ora si era parlato tanto di queste situazioni, ma mai dei suoi risultati di vendita.

Tesla Cybertruck: le vendite del primo trimestre 2024 indicano numeri positivi, ma la lista d’attesa è decisamente lunga

Dopo il problema al pedale, che ha bloccato la produzione per qualche giorno, lo stabilimento dell’azienda sta sfornando ora circa 1.000 esemplari a settimana. Secondo quanto riportano i dati di Finbold, le vendite del primo trimestre del 2024 indicano 2.803 Cybertruck immatricolati, una media di 31 pick-up elettrici venduti al giorno. A gennaio gli esemplari immatricolati sono stati solo 869, per poi salire nei mesi successivi. Rispettivamente, sono stati consegnate 925 unità a febbraio e 1.009 unità a marzo 2024.

Nonostante tutti i problemi, si tratta di risultati molto positivi, considerando anche che il modello è disponibile soltanto sul mercato statunitense. Tuttavia, il Cybertruck di Tesla deve cedere la prima posizione al Ford F-150 Lightning, che ha registrato 7.335 unità nello stesso periodo. Il pick-up elettrico di Tesla deve “accontentarsi” soltanto della seconda posizione nella classifica relativa ai pick-up elettrici più venduti negli Stati Uniti con, appunto, 2.803 unità. La terza posizione è occupata dal Rivian R1T con 2.737 immatricolazioni. Concludono la Top 5 Chevrolet Silverado e il GMC Hummer EV con rispettivamente 1.061 e 272 unità immatricolate sul mercato.

Per il Cybertruck sono numeri che continueranno a salire nei prossimi mesi, con l’aumentare della produzione. Bisogna considerare, infatti, che la lista d’attesa è molto lunga e le consegne sono tutte prenotate anche per il 2025. Chi decide di acquistare il proprio pick-up elettrico di Tesla ora, infatti, dovrà attendere un bel po’ prima di vederselo nel proprio garage, sempre se ci entra.