Ford dà ragione a Toyota, “l’ibrido è più redditizio”

Va bene, il sogno di rendere l’auto elettrica accessibile a tutti era arrivato con grande entusiasmo dai produttori, ma ha decisamente perso slancio nel tempo. Erano tutti sicuri del suo successo in poco tempo. Eppure l’unico successo che possiamo registrare è quello cinese. Come sempre, la realtà si è rivelata più complessa e meno redditizia di quanto previsto. Marchi come Toyota e Mazda, che hanno sempre puntato sui motori a combustione, sembrano un po’ rinfrancati adesso. L’ibrido (maggiormente usato da marchi proprio come i due giapponesi) non è stata un’idea così “malvagia”, per dirla eufemisticamente. Anzi, forse è proprio quello che ha le prospettive migliori al momento.

Uno dei marchi che sta soffrendo molto al momento è Ford, adesso passato a un nuovo modo di pensare l’industria dei veicoli ibridi. Il veicolo ibrido, in effetti, anche in virtù della sua stessa definizione e denominazione, arriva come momento “transitorio” prima del vero passaggio all’elettrico (ancora un’utopia). Ma forse serve che sia considerato qualcosa di più.

“Dovremmo smettere di vederli come una tecnologia transitoria,” ha affermato Jim Farley, CEO dell’azienda. Anche General Motors sembra dello stesso avviso. Ford, d’altronde, ha registrato perdite significative nel settore delle auto elettriche. La divisione veicoli elettrici ha subito perdite per circa 4,7 miliardi di dollari e si prevede una perdita di altri 5 miliardi di dollari quest’anno. La divisione di veicoli ibridi e a benzina ha generato un profitto di 7,5 miliardi di dollari. Che altro aggiungere?

Screenshot

“Molti dei nostri ibridi negli Stati Uniti sono ora più redditizi dei loro equivalenti non ibridi,” ha dichiarato Farley a Reuters. Il CEO Ford vorrebbe puntare molto di più sull’ibrido e senza guardarsi indietro. Attualmente, l’unico modello elettrico che Ford riesce a vendere con successo negli Stati Uniti è l’F-150 Lightning. Invece, la Mustang Mach-E ha avuto un percorso difficile, con vendite aumentate solo dopo una bella promozione dei saldi del marchio. General Motors, come già anticipato, non vede l’auto elettrica come una soluzione a lungo termine. Mary Barra, CEO dell’azienda, ha anche annunciato che punteranno sull’ibrido plug-in a partire dal 2027.

Il mercato elettrico americano, dominato da Tesla, vede un complessivo di 1,2 milioni di veicoli elettrici, con una quota di mercato che comunque resta sotto l’8%. I motori a combustione rimangono la principale fonte di profitto per i marchi.

In Europa, intanto, per la prima volta l’anno scorso, le vendite di veicoli elettrici hanno superato quelle dei diesel, diventata praticamente una nicchia (anche osservando l’andamento dei prezzi non più troppo favorevoli a tale propulsione). Le incertezze sull’elettrico, in ogni caso, lo sappiamo, non restano solo un dubbio di Ford. Il che è indicativo dato il colosso di cui si parla.