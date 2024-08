Ford Mustang: ecco come potrebbe essere in versione station wagon

Nelle ultime settimane l’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, è tornato a parlare di una delle auto del marchio di maggior successo. In particolare, ha menzionato una nuova gamma Mustang che dovrebbe includere una berlina coupé a quattro porte, oltre che una versione fuoristrada adatta ai safari. In seguito alle dichiarazioni di Farley, i creatori digitali stanno cercando di immaginare diverse versioni della Mustang che potrebbero far parte di questa nuova gamma, tra cui una station wagon sportiva.

Ford Mustang in versione station wagon sportiva: ecco come sarebbe

All’inizio dell’anno Ford ha presentato il modello in edizione limitata per i 60 anni dell’iconica muscle. L’idea di lanciare sul mercato una Mustang in versione berlina coupé a quattro porte è nata diversi anni fa, ma le possibilità di un suo arrivo sul mercato sono aumentate in seguito all’annuncio dell’ottava generazione della Dodge Charger, la sua “acerrima nemica”. La nuova gamma Mustang continuerà ad essere prodotta con i motori tradizionali, ma non è ancora chiaro se ci sarà spazio anche per versioni elettriche.

Il creatore digitale conosciuto sui social media come jlord8, ha quindi realizzato una Mustang in versione station wagon sportiva. Appare molto chiaro che il designer si è ispirato alla BMW M5 Touring per realizzare questo modello. Questa Ford Mustang 5.0 GT presenta un look decisamente aggressivo, abbinato alla praticità di una station wagon. Sotto il cofano ci sarebbe, come sempre, il potente motore V8 Ford, pronto a scarrozzare la famiglia nei fine settimana fuori porta.

Difficilmente tale veicolo arriverà nella gamma del marchio, dato che la casa automobilistica dell’Ovale Blu è concentrata sulla berlina coupé a quattro porte e la versione fuoristrada. Inoltre, le station wagon non attirano più come in passato. Chi vuole vetture simili, infatti, oggi sceglie un crossover. Tuttavia, si tratta di una proposta molto interessante, che in passato avrebbe fatto la fortuna del marchio americano. Il mercato comunque è in continua evoluzione e sognare non costa nulla.