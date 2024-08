BMW M5 Touring torna dopo 14 anni, 727 CV e V8 plug-in: ecco quanto costa

La BMW M5 Touring fa il suo ritorno sul mercato dopo ben 14 anni di assenza, mostrandosi ufficialmente alla Monterey Car Week 2024 in California. Questa nuova incarnazione si distingue come la station wagon più potente sul mercato grazie al suo innovativo sistema ibrido plug-in. La vettura fonde le prestazioni di una supersportiva con la praticità di una familiare, creando un connubio unico nel suo genere. Il lancio ufficiale sul mercato è previsto per novembre 2024, in concomitanza con l’avvio della produzione presso lo stabilimento di Dingolfing, in Germania.

BMW M5 Touring si mostra alla Monterey Car Week 2024: ecco specifiche e prezzi

La nuova BMW M5 Touring misura 5,09 metri di lunghezza, 1,97 metri di larghezza e 1,51 metri di altezza, con un passo di 3 metri. La versatilità è uno dei suoi punti di forza, con un bagagliaio che offre una capacità di 500 litri, espandibile fino a 1.600 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Nonostante le sue prestazioni sportive, la M5 Touring mantiene un profilo da familiare pratica, anche se il peso non è trascurabile: 2.550 kg a vuoto.

La variante station wagon sfoggia un kit carrozzeria dedicato che ne accentua l’aspetto sportivo, differenziandola dalla Serie 5 Touring standard. Il frontale si distingue per un paraurti più complesso e dotato di prese d’aria più ampie. Il caratteristico doppio rene BMW è stato rivisto, che presenta ora una finitura nero lucido. Come optional, è disponibile un sistema che consenti di illuminare il contorno della griglia.

Il posteriore presenta invece uno spoiler sul tetto e un generoso diffusore, oltre che doppi terminali di scarico. La nuova M5 Touring monta cerchi da 20 pollici all’avantreno, abbinati a pneumatici 285/40 ZR20, mentre al retrotreno troviamo cerchi da 21 pollici con gomme 295/35 ZR21. Opzionalmente è possibile scegliere un impianto frenante carboceramico M Carbon.

L’interno rispecchia essenzialmente quello della M5 berlina. La nuova M5 Touring presenta un volante M in pelle con base piatta e pulsanti retroilluminati, sedili M multifunzione e il BMW Curved Display, che integra un quadro strumenti da 12,3 pollici e uno schermo per il sistema infotainment da 14,9 pollici. Completa il pacchetto un Head-Up Display.

Sotto il cofano della nuova BMW M5 Touring troviamo un potente V8 biturbo da 4,4 litri, capace di generare 585 CV e 750 Nm di coppia, abbinato ad un’unità elettrica che contribuisce con ulteriori 197 CV e 280 Nm. L’insieme di queste due fonti di potenza si traduce in una eogazione complessiva di 727 CV e ben 1.000 Nm di coppia. Grazie a questa potenza, la M5 Touring scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, mentre raggiunge i 200 km/h in 11,1 secondi. La velocità massima è elettronicamente limitata a 250 km/h, ma gli acquirenti più esigenti possono optare per l’M Driver’s Package, che innalza questo limite a 305 km/h.

L’unità elettrica viene alimentata da una batteria di 22,1 kWh. Questa può essere ricaricata tramite corrente alternata con una potenza massima di 11 kW. Grazie a questa configurazione, la BMW M5 Touring è in grado di percorrere da 61 a 67 km in modalità completamente elettrica, stimata secondo il ciclo WLTP.

Il powertrain è abbinato a un cambio M Steptronic a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale M xDrive, con opzione 2WD. BMW ha ottimizzato telaio e assetto per migliorare le prestazioni in curva, dotando la M5 Touring di sospensioni adattive M e Integral Active Steering di serie. La vettura include anche i più recenti sistemi ADAS sviluppati dal marchio tedesco. Per quanto riguarda il prezzo, la nuova BMW M5 Touring partirà da 162.050 euro, con l’apertura degli ordini prevista per settembre 2024.