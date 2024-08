Ford, cancellato il grande SUV elettrico: l’ibrido è più di una tentazione

Momento complicato per le strategia dell’Ovale blu, e non è una novità. Il SUV elettrico a tre file di Ford, che inizialmente era stato rimandato a inizio anno, è stato ufficialmente cancellato. Ma questa è solo una delle diverse novità che Ford ha annunciato in questa turbolenta settimana riguardo i suoi veicoli elettrici e ibridi.

Oltre alla cancellazione del SUV, Ford ha comunicato il ritardo nella produzione del suo nuovo pick-up elettrico, sviluppato sulla piattaforma T3. Il potenziale successore del Lightning, costruito su una piattaforma EV dedicata piuttosto che su una versione modificata dell’F-150, subirà un rinvio di ben 18 mesi, con il lancio che arriva ora a toccare anche la fine del 2027. Anche un pick-up di medie dimensioni, attualmente in fase di sviluppo in California da un team “sperimentale” di Ford, dovrebbe vedere la luce nel 2027, sperando possa risultare accessibile al mercato.

Invece del SUV elettrico a tre file, però, Ford ha deciso di concentrare i propri sforzi sui veicoli ibridi in questo segmento. Non è stata indicata una tempistica precisa, ma Ford ha dichiarato di puntare a offrire “un’efficienza rivoluzionaria, vantaggi in termini di prestazioni e riduzioni delle emissioni rispetto ai veicoli a benzina, oltre a un’autonomia estesa rispetto ai veicoli elettrici puri”.

Ford ha inoltre annunciato che fornirà un aggiornamento sui piani di elettrificazione dell’azienda nella prima metà del 2025. Facile ipotizzare per gli osservatori ulteriori novità per il prossimo anno. Nonostante questi cambiamenti, Ford vuole comunque continuare a migliorare e sviluppare gli attuali modelli elettrici nella gamma, come la Mustang Mach-E e l’F-150 Lightning.

Inoltre, l’azienda prevede di avviare la produzione di una nuova generazione di furgoni commerciali nel 2026 presso il suo stabilimento in Ohio. Nel grande stabilimento Ford in Tennessee, già per l’anno prossimo, l’azienda ha deciso di concentrarsi sulla produzione di celle per batterie nel 2025.

Non finisce qui, perché il trambusto potrebbe arrivare quando arriverà una svalutazione (non monetaria). Si tratta di circa 400 milioni di dollari per alcuni impianti di produzione originariamente destinati ai SUV elettrici a tre file ora cancellati.