Ford, l’Ovale blu guarda a Mustang come un marchio premium indipendente

Quelle che vengono considerate da molti osservatori delle operazioni “premium” già avviate da Ford, come il lancio dell’edizione speciale Mustang 60th Anniversary, potrebbero rappresentare un passo importante per l’Ovale blu. Si tratta di una scelta importante, le cui voci circolano già da tempo: Mustang come marchio indipendente, interno a Ford, per veicoli, appunto, premium.

Quello dell’edizione speciale potrebbe essere stato un banco di prova interessante per valutare la possibilità di ampliare la gamma di questo iconico nome, praticamente un brand, tutto americano. L’obiettivo di Ford sarebbe quello di sviluppare ulteriormente il “marchio Mustang” anziché investire ingenti risorse nel lancio di un nuovo marchio di lusso.

Secondo l’accreditatissimo Automotive News, la Casa dell’Ovale Blu starebbe esplorando questa strada per coprire un segmento di mercato attualmente non presidiato nella sua offerta. Il piano probabile di Ford prevede l’introduzione di nuovi modelli sotto il brand Mustang, tutti con un prezzo superiore ai 50.000 dollari. Appunto, un marchio premium sotto l’iconico cavallo selvatico.

Al momento, i modelli base tra le Ford Mustang partono da circa 32mila dollari. In questo contesto, come riportato da Automotive News, Ford avrebbe “mostrato ai propri concessionari”, durante un incontro a Las Vegas, alcuni “rendering di veicoli futuri”. Tra i modelli presentati figurerebbero una inedita Mustang coupé a quattro porte e un fuoristrada 4WD, tutti parte integrante di una linea Mustang, sempre interna a Ford ma indipendente.

I concessionari coinvolti in questa fase, per così dire, “primordiale” hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il CEO di Ford, Jim Farley, e con il presidente esecutivo, Bill Ford. Inoltre, hanno potuto vedere in anteprima una decappottabile V8 ad alte prestazioni con cambio manuale, simile ai modelli Shelby GT350 o GT500 del passato. Gli altri nuovi modelli Mustang dovrebbero essere equipaggiati con motori a combustione interna, un aspetto cruciale per i guadagni di questa gamma di lusso.

Gli analisti ritengono che questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, poiché il marchio Mustang gode di un forte appeal, anche tra i consumatori e gli appassionati (americani e di tutto il mondo) più giovani. L’introduzione della Mach-E, d’altronde, ha dimostrato come Ford sia in grado di espandere il marchio Mustang sia con veicoli elettrici (EV) che con motori tradizionali (ICE).