Dopo oltre un secolo di vita, è arrivato uno YouTuber a sfasciare questa Ford Model T

L’automobile simbolo dell’America operaia (oggi decisamente rara in buone condizioni), sopravvissuta per oltre un secolo, ha incontrato un destino inaspettato nelle mani di Cody Detwiler, meglio conosciuto sul web come WhistlinDiesel, lo YouTuber dell’Indiana famoso per i suoi test di resistenza estremi. Invece di conservarla come un cimelio inestimabile o custodirla in un museo, Cody ha scelto di trasformarla in protagonista di una delle sue performance più controverse, sottoponendola a un trattamento brutale che ha lasciato senza parole milioni di spettatori. La vettura in questione era una Ford Model T del 1916, acquistata all’asta per 341.000 dollari. Non aspettatevi una bella fine.

Un esemplare unico, considerato una pietra miliare della storia automobilistica e da molti definito “tra le più antiche e rare sulla Terra”. Per qualsiasi collezionista sarebbe stato un trofeo da esibire con orgoglio, ma nelle mani di WhistlinDiesel si è trasformato in un banco di prova distruttivo.

Il video inizia con test apparentemente semplici, come l’apertura e chiusura violenta delle portiere, spinte fino al punto da far saltare i cardini dopo pochi istanti. Subito dopo, Cody accende il motore originale della Ford Model T, riuscendo a farlo girare brevemente. Ma l’idillio dura meno di un minuto: il propulsore, provato da oltre un secolo di vita, si surriscalda e cede, bloccando la ripresa.

Lungi dall’arrendersi, lo YouTuber decide di spingersi oltre. La fragile Model T viene lanciata giù per una collina, non una ma tre volte, rimbalzando e perdendo componenti a ogni impatto. Quello che fino a poche ore prima era un gioiello intatto della storia automobilistica si riduce progressivamente a un cumulo di ferraglia, disseminato in un campo dell’Indiana. Una fine ingloriosa per una macchina che aveva attraversato decenni indenne.

Le reazioni online sono state (chiaramente) contrastanti. Alcuni hanno trovato lo spettacolo esilarante nella sua assurdità, mentre altri hanno espresso dolore e indignazione per la distruzione di un’auto che molti avrebbero sognato di mettere in una “grande bacheca”, nel proprio garage.

Si è conclusa così la corsa centenaria di questa Ford Model T: non in un museo, non con applausi e celebrazioni, ma tra fumo, scintille e la risata di uno YouTuber.