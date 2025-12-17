Audi E5 Sportback: esclusiva per la Cina, ma fa gola anche all’Europa

Il recente cambio di rotta di Audi sul mercato cinese ha portato alla nascita di un progetto del tutto inedito. Si chiama semplicemente AUDI, scritto rigorosamente in maiuscolo, ed è un “nuovo” marchio pensato esclusivamente per la Cina. Il primo modello di questa linea è la E5 Sportback, una berlina elettrica che, pur essendo riservata a un solo mercato, sta attirando attenzioni anche fuori dai confini asiatici, Europa compresa.

Questa nuova divisione nasce dall’esigenza di rispondere a un contesto estremamente competitivo, proponendo prodotti sviluppati su misura per il mercato cinese. E la E5 Sportback sembra aver colpito nel segno, tanto da suscitare curiosità e interesse anche tra gli appassionati europei.

La svolta è arrivata dopo le difficoltà incontrate da Audi in Cina negli ultimi anni. Per rilanciarsi, il marchio ha scelto di ripartire quasi da zero, rivedendo non solo l’offerta, ma anche la propria identità. La E5 Sportback rappresenta il primo risultato di questa strategia e il suo successo non si limita al mercato domestico.

Come riportato da Automotive News, la berlina elettrica ha riscosso molto interesse anche in Europa, complici alcuni contenuti pubblicati da creator molto seguiti. Tra questi, una prova sul canale YouTube JP Performance ha contribuito a far conoscere il modello, mettendo in evidenza sia le specifiche tecniche sia il posizionamento di prezzo. In Cina, la versione di punta supera i 700 cavalli e viene proposta a poco più di 40.000 euro, una cifra che in Europa appare difficilmente immaginabile.

Proprio questo rapporto tra prestazioni e prezzo ha alimentato le reazioni del pubblico online. Molti utenti si dicono delusi dal fatto che la E5 Sportback resti confinata al solo mercato cinese, mentre altri parlano apertamente di una strategia sbilanciata, con Audi percepita come sempre più concentrata sulla Cina e meno dinamica in Europa.

Jean-Pierre Kraemer, volto di JP Performance, ha però invitato a contestualizzare. Un modello con queste caratteristiche, se prodotto in Germania, avrebbe inevitabilmente costi ben più elevati. “Se la si paragona a una Audi A6 e-tron o a una S6 e-tron, una berlina da 770 cavalli a questo prezzo è semplicemente incredibile”, ha sottolineato.

Nonostante l’entusiasmo, al momento non ci sono spiragli per un arrivo in Europa. Volkswagen ha ribadito che la Cina rappresenta un ecosistema automobilistico unico, caratterizzato da forte pressione sui costi, cicli di innovazione rapidissimi e aspettative dei clienti molto diverse rispetto ad altri mercati. Per questo motivo, i modelli sviluppati per la Cina sono pensati per quel contesto specifico e non possono essere trasferiti direttamente in Europa. Di conseguenza, fatta eccezione per casi isolati come la Cupra Tavascan prodotta in Cina, i veicoli del marchio AUDI resteranno disponibili solo per il mercato cinese.