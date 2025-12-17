Jeep Avenger restyling: ecco come potrebbe cambiare il SUV compatto

Jeep Avenger restyling è la versione di metà carriera del SUV compatto che per il momento sta dominando il mercato risultando il SUV più venduto in Italia e la terza vettura con più immatricolazioni in generale del nostro paese. Anche in altri paesi europei il modello di Jeep prodotto a Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo Junior e Fiat 600 sta riscontrando grande successo. Nonostante ciò in casa Jeep non stanno con le mani in mano e pensano già a come potrebbe essere l’aggiornamento del SUV compatto che potrebbe arrivare nel corso del 2027. L’obiettivo è permettere al veicolo di rimanere aggiornato e appetibile sul mercato anche nei prossimi anni nonostante la concorrenza nel settore sia ogni anno sempre più forte.

Advertisement

Ecco come potrebbe cambiare il design di Jeep Avenger restyling che forse vedremo nel 2027

In attesa di avere notizie certe da parte di Jeep con le prime foto spia del prototipo camuffato che potrebbero trapelare già nel corso del prossimo anno, oggi vi segnaliamo una interessante ipotesi di un designer e creatore digitale indipendente che ci ha fornito la sua personalissima interpretazione di quelli che potrebbero essere i cambiamenti estetici che interessanno questo modello con il debutto della Jeep Avenger restyling. Si tratta di Dimas Ramadhan, l’artista automobilistico virtuale dietro il canale YouTube ” Digimods DESIGN “, che ha provato ad indovinare come potrebbe evolvere lo stile di Avenger che tanto bene sta facendo alle casse di Jeep e di Stellantis.

L’artista digitale per questa sua Jeep Avenger restyling si è chiaramente ispirato agli ultimi modelli della gamma Jeep, tra cui Grand Wagoneer, Wagoneer S e Recon. Questa ipotetica futura versione di Avenger è stata dotata di una nuova griglia a sette feritoie, fari a LED più sottili e luci diurne a LED, una griglia paraurti distintiva e LED a forma di T che la fiancheggiano. Il profilo presenta nuovi cerchi in lega, ma per il resto rimane invariato, e al posteriore è presente un gruppo ottico posteriore a LED rielaborato che ora include anche un’elegante barra LED.

Advertisement

Introdotta nel 2023 nel segmento B, la Jeep Avenger utilizza la piattaforma modulare CMP di Stellantis, condivisa con modelli come Fiat 600, Peugeot 2008, Opel Mokka e Alfa Romeo Junior. Ha debuttato sul mercato proponendosi come un’alternativa più “lifestyle” alla Renegade, offrendo motorizzazioni mild hybrid, elettriche e, nella versione 4xe, anche trazione integrale. Sebbene negli Stati Uniti l’attuale Avenger faticherebbe a imporsi, in Europa si distingue soprattutto nella versione ibrida, mentre la variante elettrica riscontra qualche problema nelle vendite come vi abbiamo scritto giusto ieri. Un eventuale restyling mirato potrebbe rendere la piccola Jeep più competitiva e attraente anche sul mercato oltreoceano, ampliandone le prospettive internazionali.