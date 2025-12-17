La nuova Alfa Romeo Tonale debutterà nel Regno Unito al Salone dell’auto di Manchester

Alfa Romeo ha scelto il Salone dell’Auto di Manchester per il debutto assoluto nel Regno Unito della nuova Alfa Romeo Tonale, modello che segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del primo C-SUV del marchio. L’interpretazione è ancora più sportiva, fedele ai valori del Biscione e valorizzata da uno stile italiano immediatamente riconoscibile.

Alfa Romeo presenterà per la prima volta la nuova Alfa Romeo Tonale al Salone dell’automobile di Manchester

La nuova Alfa Romeo Tonale punta con decisione sulle prestazioni dinamiche, garantendo una guida autentica Alfa Romeo grazie all’equilibrata ripartizione delle masse, allo sterzo più diretto della categoria, all’impianto frenante Brembo dedicato e alle sospensioni elettroniche DSV, capaci di coniugare comfort e precisione. Il design, già distintivo, viene ulteriormente affinato con una carreggiata più larga, un frontale rinnovato e un trilobo reinterpretato, che rafforzano la sua presenza su strada. A completare l’aggiornamento arrivano tre nuove colorazioni metallizzate. La gamma motori comprende soluzioni ibride e ibride plug-in, mentre gli allestimenti disponibili sono Tonale, Ti e Veloce. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2026.

I visitatori potranno inoltre esplorare l’intera gamma Alfa Romeo, tra cui la Junior, sia in versione Ibrida che Elettrica, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, prima di mettere alla prova la propria velocità e abilità nel tennis, giocando virtualmente contro l’ambasciatrice Alfa Romeo e stella del tennis italiano Jasmine Paolini, su un simulatore di tennis che simula la velocità del servizio.

I partecipanti potranno inoltre usufruire di offerte speciali, valide sulle auto nuove acquistate entro la fine di gennaio, pagando in contanti o tramite PCP. Il primo Manchester Motor Show si terrà al Manchester Central Convention Complex sabato 10 gennaio 2026.