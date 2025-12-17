Peugeot E-5008 è stata scelta come auto elettrica dell’anno in Portogallo

La Peugeot E-5008 ha conquistato il primo posto nell’iniziativa “ACP – Auto Elettrica dell’Anno”, aggiudicandosi il titolo di Miglior SUV/Crossover dell’Anno. Il SUV a sette posti completamente elettrico del marchio di Sochaux è risultato il più votato dai partecipanti al concorso organizzato dall’Automobile Club del Portogallo. Il riconoscimento rientra nella quarta e ultima categoria del premio, che ha coinvolto i lettori del sito e della rivista ufficiale del principale automobile club portoghese, chiamati a scegliere il modello elettrico preferito dell’anno.

Per i lettori di ACP, la Peugeot E-5008 “è la prova che anche le famiglie numerose possono ora abbracciare la mobilità elettrica, essendo questo modello uno dei pochi SUV a sette posti 100% elettrici, che unisce un look distintivo a elevati livelli di comfort e spazio interno. Tra i punti di forza, il display panoramico curvo HD da 21” e la possibilità di configurare fino a sette posti con sedili ribaltabili singolarmente”.

La Peugeot 5008 è stata lanciata sul mercato nel 2017, nella sua prima generazione, e da allora ne sono state vendute 8.673 unità in Portogallo, occupando sempre la prima posizione tra i SUV a 7 posti . Alla fine del 2024, sono emerse le nuove Peugeot 5008 e Peugeot E-5008, che hanno incrementato le vendite del modello, con il 2025 come anno di vendite migliore per il modello, con 1.448 unità vendute fino a novembre.

Apprezzando questa nuova generazione, i lettori di ACP sono rimasti colpiti dall’imponente presenza da SUV, dalla robustezza e dalla sicurezza del modello, progettato per un’efficienza ottimale, con equipaggiamenti moderni e tecnologie innovative integrate. Con linee aerodinamiche distintive, la PEUGEOT E-5008 è spaziosa e garantisce viaggi comodi e piacevoli fino a sette persone. Offre ampio spazio di stivaggio, con una capacità del bagagliaio che va da 748 litri a 1.815 litri con la seconda e la terza fila di sedili abbattute.

All’interno, i passeggeri beneficiano di uno spazio e di un comfort eccezionali. Il Peugeot Panoramic i-Cockpit è il fulcro: l’head-up display e il grande touchscreen centrale sono integrati in uno schermo panoramico curvo, costituito da un unico pannello ad alta risoluzione da 21 pollici (53,3 cm).

Progettata fin dall’inizio come modello elettrico, la nuova Peugeot E-5008 dispone quindi di una gamma di motorizzazioni 100% elettriche, con l’efficiente Electric da 210 CV e il Dual Motor da 325 CV, con due motori elettrici che prolungano il piacere di guida di questo SUV a 7 posti, supportati da una batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh.

In merito al risultato ottenuto, i lettori di ACP hanno elogiato anche i tempi di ricarica dal 20% all’80% con caricabatterie superveloci, raggiunti in circa 30 minuti. Inoltre, la Peugeot E-5008 beneficia di una garanzia di 8 anni/160.000 km per il veicolo e la batteria, una caratteristica comune a tutte le autovetture 100% elettriche di Peugeot. La Promessa Elettrica Peugeot si completa con l’offerta di una wallbox e della carta di ricarica Free2move Charge.

Oltre alle versioni completamente elettriche, la Peugeot 5008 è disponibile anche con un’opzione Hybrid da 145 CV con cambio automatico a 6 marce e una Plug-in Hybrid da 195 CV con cambio automatico a 7 marce.