Dacia Bigster, manca poco al debutto: ecco come potrebbe essere

Manca sempre meno al debutto della Dacia Bigster. Il C-SUV inedito della casa automobilistica romena sarà presentato al salone dell’auto di Parigi che si terrà dal 14 al 20 ottobre. Sarà un “nuovo veicolo per lanciare l’offensiva nel segmento C”, ha commentato Dacia. In sostanza, si tratterà di una Duster, ma di maggiori dimensioni. La casa automobilistica intende conquistare il mercato europeo e, a giudicare dagli ultimi dati di vendita, ci sta riuscendo alla grande grazie specialmente alla Sandero.

Dacia Bigster, il nuovo SUV del marchio si prepara al suo debutto ufficiale: ecco come potrebbe essere

Dacia Bigster Concept

La Dacia Bigster sarà lunga circa 4,60 metri, dunque 30 centimetri in più rispetto alla sorella più piccola Duster ma, diversamente da come ci si aspettava, non sarà presente la disposizione a sette passeggeri. Gli interni saranno molto simili a quelli della Duster, ma proporrà un bagagliaio di maggiore capienza e sedili più comodi. Per il resto, la plancia sarà uguale alle altre auto del marchio, mentre il display da 10 pollici sarà presente sempre negli allestimenti più costosi.

Sotto il cofano ci sarà un motore 1.2 TCe 48V da 150 cavalli. Nella versione 4×4, questo sarà abbinato ad un differenziale posteriore elettrico e-4WD, il che consentirà al veicolo di fare concorrenza all’Alfa Romeo Junior Veloce e Jeep Avenger 4xe, veicolo molto apprezzato dai consumatori. La nuova trasmissione debutterà proprio sulla Bigster, per poi essere adottata anche da altri veicoli del marchio come la futura C-Neo, prevista per il 2026.

Per quanto riguarda il prezzo, ci si aspetta, come sempre, un listino di partenza molto accessibile, in linea con la filosofia del marchio. Secondo le ultime indiscrezioni, la Dacia Bigster potrebbe partire da circa 22.000 euro, circa 3.000 euro in più rispetto alla Duster. Considerando che si tratta di un C-SUV, si tratta di un prezzo che potrebbe mettere in seria difficoltà la concorrenza.