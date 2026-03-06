Cupra Raval, nuova pretendente nella guerra delle piccole elettriche

Sulle strade della Scandinavia, tra neve e asfalto bagnato, la Cupra Raval ha smesso di nascondersi. Gli ultimi test di sviluppo sono quasi conclusi, la carrozzeria non è più camuffata,. La prima city car elettrica del marchio spagnolo è pronta a entrare in una delle battaglie più combattute del segmento compatto.

La versione che fa più rumore, nel senso figurato, trattandosi di un’elettrica, è la Raval VZ da 226 CV. Stessa potenza della futura Volkswagen ID. Polo GTI, venti cavalli in più dell’Alpine A290 con cui condividerà listini e concessionarie.

La piattaforma è la MEB+, la stessa base che il Gruppo Volkswagen ha pensato per le sue piccole elettriche di nuova generazione. Motore anteriore, trazione anteriore, architettura condivisa anche con lo Skoda Epiq. La VZ, però, riceve un trattamento specifico: assetto ribassato di 15 mm, carreggiate allargate di 10 mm rispetto alla Raval standard, cerchi da 19 pollici, sospensioni adattive DCC e differenziale autobloccante elettronico.

Il mercato che la aspetta non è esattamente rilassato. La Mini John Cooper Works porta 258 CV, la Lancia Ypsilon HF e la futura Peugeot 208 E-GTi si presentano con 280 CV ciascuna. E si mormora persino di una ID. Polo R. La Raval VZ non sarà la più potente della classe, ma arriva con le credenziali tecniche per non fare la figura della comparsa.

La gamma non si esaurisce nella versione di punta. È prevista una variante da 210 CV intorno ai 30.000 euro, e una versione base da circa 160 CV annunciata a 25.995 euro con disponibilità dal luglio 2026. Le batterie saranno due: un pacco LFP da 38 kWh per il modello entry-level, con autonomia di circa 300 km, e una NMC da 56 kWh per le versioni più potenti, che promettono tra i 400 e i 450 km di percorrenza reale.

Gli allestimenti top della Raval includono fari Matrix LED, sedili e volante riscaldati, tetto panoramico, navigazione connessa e Park Assist.

La presentazione ufficiale è questione di mesi. Poi toccherà alla strada dare i verdetti. Quelli che i comunicati stampa non possono comprare.