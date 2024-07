Cosa prevede il prossimo Summer Update di Tesla

Mentre si inizia a parlare dei nuovi modelli in arrivo a partire dal prossimo anno e si riflette sulla tendenza delle vendite del marchio statunitense (che non sono più quelle positive degli scorsi anni) i proprietari delle auto Tesla si apprestano a ricevere un nuovo aggiornamento. È il cosiddetto Summer Update che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane con una serie di importanti novità.

Per Tesla gli aggiornamenti OTA sono da sempre un grande strumento con il quale migliorare l’efficienza dei propri mezzi risolvendo bug ed errori che durante i test e le segnalazioni possono emergere, ma anche introdurre nuove funzionalità capaci di migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo. E il Summer Update prevede entrambe le formule. Il prossimo aggiornamento, il 2024.26.3.1, infatti, introduce tante novità alcune delle quali molto interessanti.

Il Summer Update introduce innanzitutto le app native di Amazon Music e YouTube Music ampliando l’offerta streaming a bordo delle auto Tesla. Come abbiamo avuto modo di anticipare questo sarà l’aggiornamento con il quale verranno introdotte le nuove funzioni di Parental Control potendo così gestire l’attivazione delle funzionalità di sicurezza (Automatic Emergency Braking, Speed Limit Warning, Forward Collision Warning) e ricevere notifiche quando l’auto viene utilizzata nelle ore notturne.

Proseguendo con le principali novità del Summer Update di Tesla troviamo anche l’arrivo delle previsioni meteo approfondite sul display dell’auto. Solo per la Model Y e la Model 3 è prevista un’interfaccia ridisegnata per la gestione dell’impianto dell’aria condizionata che risulta così più semplice e intuitivo da utilizzare.

Inoltre, restando in ambito climatizzazione, la velocità delle ventole si riduce in automatico durante le chiamate così da migliorare la qualità audio della conversazione. Altre novità riguardano il sistema di navigazione, l’app Zoom, la versione completa del gioco Castle Doombad e una maggiore flessibilità per il precondizionamento dell’abitacolo e per la programmazione della ricarica.