Tesla, i modelli per il 2025 e la presentazione del robotaxi

Novità arrivate solo alla conference call sui risultati del secondo trimestre del 2024 per Tesla. La casa automobilistica americana ha annunciato che “nuovi veicoli, compresi modelli più accessibili” risultano in programma per l’inizio della produzione nella prima metà del 2025. Non solo nuovi modelli ma novità (finalmente) in fatto di veicoli autonomi.

I nuovi veicoli per il 2025 integreranno “elementi che sono parte della piattaforma di prossima generazione” insieme a componenti delle piattaforme attuali. Pare, inoltre, che potranno essere assemblati sulle stesse linee di produzione degli attuali modelli Tesla.

Oltre ai nuovi modelli di autovetture, Tesla ha anche indicato il 10 ottobre come data per la presentazione del suo robotaxi. Erano stati deludenti i rinvii, ma sembra che ci siamo, finalmente. Come riportato precedentemente da Bloomberg, questo evento è stato posticipato rispetto alla data prevista dell’8 agosto, per consentire al team di progettazione Tesla di avere più tempo per lavorare ai prototipi.

Riguardo ai piani per la costruzione della gigafactory in Messico c’è ancora da aspettare, dato che i lavori sono stati messi in pausa fino a dopo le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024. L’ex presidente e candidato alla presidenza Donald Trump ha promesso di imporre tariffe sulle auto prodotte in Messico. Un buon motivo per capire cosa fare e come organizzarsi per tempo. “Trump ha dichiarato che imporrà dazi elevati sui veicoli prodotti in Messico, quindi non ha senso investire molto lì se sarà così. Dovremo vedere come evolveranno le cose politicamente”, ha detto il CEO di Tesla, Elon Musk, durante la conferenza sui guadagni di questo secondo trimestre.

All’inizio di questa settimana, in un momento chiave per la corsa alle presidenziali con l’arrivo della Harris per i democratici dopo l’abbandono di Biden, Trump ha promesso di revocare immediatamente le attuali politiche sui veicoli elettrici, qualora venisse rieletto. Sebbene l’amministrazione Biden non abbia imposto particolari obblighi, come avvenuto in Europa, sui veicoli elettrici, ha adottato politiche per promuovere la loro diffusione.

Tesla prevede comunque che il tasso di crescita del volume dei suoi veicoli “potrebbe essere significativamente inferiore” rispetto a quello raggiunto l’anno scorso. I team della casa automobilistica stanno lavorando sui nuovi modelli e su altri prodotti. Inoltre, Tesla prevede che nel 2024 la crescita del settore automobilistico sarà superato almeno dal business energetico.