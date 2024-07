Tesla, ecco l’Actually Smart Summon: i veicoli tornano al “richiamo” dei proprietari

L’auto torna dal padrone al suo richiamo. Non stiamo parlando di animali domestici ma di veicoli Tesla e anche se sembra incredibile, si tratta di una tecnologia che arriverà a breve come aggiornamento dei veicoli già su strada.

Elon Musk, CEO di Tesla, infatti, ha annunciato l’aggiornamento riguardante la funzione “Actually Smart Summon”, (letteralmente “richiamo immediato intelligente”). Si tratta di una tecnologia molto attesa che deve ancora essere ufficializzata nei veicoli dei clienti del produttore americano. Musk ha comunicato sul suo X che questa funzionalità sarà disponibile con l’aggiornamento FSD V12.5.x previsto per agosto. A maggio, Musk aveva accennato che la tecnologia sarebbe stata disponibile “presto”, rispondendo a domande sul suo rilascio.

Per chi non lo sapesse, “Actually Smart Summon” permetterà ai proprietari di richiamare il proprio veicolo alla loro posizione. La tecnologia utilizza le coordinate GPS per consentire all’auto di raggiungere autonomamente il proprietario (quando la Tesla si trova all’interno di un parcheggio). Non è una novità assoluta: in passato esisteva una funzione summon, di richiamo, ma è stata disabilitata quando Tesla ha smesso di utilizzare i sensori a ultrasuoni nei suoi veicoli circa due anni fa.

Il nuovo sistema promette funzionalità aggiuntive. Si prevede che “Actually Smart Summon” sarà in grado di parcheggiare e recuperare il veicolo. I proprietari potranno sfruttare spazi più stretti di quanto normalmente possibile (per lo spazio che le persone necessitano oltre a quello dell’auto stessa). Non è ancora confermata la funzione di parcheggio automatico “Banish”, ma potrebbe arrivare con gli aggiornamenti FSD V12.5.x o poco dopo. In questo modo, quindi, i proprietari potranno uscire dal veicolo e lasciare che la Tesla trovi un parcheggio autonomamente.

La notizia dell’arrivo di “Actually Smart Summon” è stata confermata anche da Tony Duan, esperto di apprendimento automatico di Tesla. L’esperto ha dichiarato che il team ha lavorato duramente per rendere possibile l’aggiornamento FSD 12.5. Per il team di lavoro, si tratta di una versione di cui Tesla è molto orgogliosa.

Tesla ha chiesto ai concessionari di incrementare le dimostrazioni gratuite della funzione Full Self-Driving per far conoscere meglio il prodotto. Ci sono numerosi video e post sui social media che mostrano i miglioramenti del FSD 12.5, evidenziando come affronta situazioni difficili e prende decisioni rapide. Nel frattempo, l’altra grande novità, il robotaxi, è attesa per ottobre.