Tesla potrebbe essere superata dal colosso cinese BYD in pochi mesi

Tesla resta in testa continuando a dominare il mercato globale delle auto elettriche, ma il suo primato potrebbe essere in pericolo. Le vendite di Tesla, infatti, sono ferme, ed Elon Musk sembra non mostrare grande interesse nel cambiare la situazione. Nel frattempo, il grande rivale che potrebbe soffiargli il posto al vertice diventa quasi un sorpasso certo. BYD sta vendendo più auto che mai.

Attualmente, il marchio cinese, il secondo produttore mondiale di auto elettriche (completamente elettrificate), si sta avvicinando sempre più ai numeri di Tesla. BYD, infatti, potrebbe superare il marchio americano a breve. Dal 2012, quando Tesla ha avviato la produzione di massa della Model S, le sue vendite sono cresciute costantemente. L’anno scorso, Tesla ha registrato oltre 1,8 milioni di auto elettriche, diventando il primo produttore al mondo di questa tipologia di veicolo. Ora, però, le vendite sono stagnanti.

BYD, il colosso cinese che sta crescendo rapidamente sia nel mercato locale che in Europa. Nel 2023, BYD ha venduto più di 1,57 milioni di auto elettriche in tutto il mondo e quest’anno le sue vendite continuano a crescere. I numeri e le tendenze indicano che il picco per i marchi potrebbe essere rappresentato dai dati del 2023.

Tesla, continuando a guidare il mercato globale delle auto elettriche al momento, nel secondo trimestre del 2024 ha venduto 443.956 unità, ovvero il 5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. BYD, invece, ha venduto 426.039 auto elettriche, con un aumento del 21%. Se la tendenza prosegue, è probabile che BYD superi Tesla in tutti e quattro i trimestri.

BYD, al momento, sta facendo tutto il possibile per migliorare ulteriormente le sue vendite, in contrasto con le prospettive di Elon Musk di trasformare Tesla in un marchio di robotaxi e di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Tesla continua a essere redditizia, ma i profitti stanno diminuendo man mano che Musk distoglie l’attenzione dalle automobili.