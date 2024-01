Continental ci permetterà di accendere l’auto con il viso, addio chiavi

Chi ha detto che Continental si occupa soltanto di pneumatici e affini? La multinazionale tedesca produttrice di componenti automobilistiche sta infatti sviluppando una tecnologia che ci permetterà di aprire e accendere l’auto con il nostro volto. Insomma, il riconoscimento facciale che si utilizza per attivare lo smartphone sta per arrivare anche sulle automobili.

Face ID per auto

Quello di Apple si chiama Face ID, ma serve ad attivare gli iPhone, e non è questo il caso di cui vi stiamo parlando. Continental ora prevede di utilizzare la stessa tecnologia per sbloccare e avviare la tua auto. Il mondo tech sta facendo passi da gigante sempre più ampi e anche nell’automotive la rivoluzione tecnologica sta modificando enormemente il settore. Stavolta però non c’è bisogno di sofisticati algoritmi legati all’intelligenza artificiale, basta applicare quel che in effetti già da anni facciamo con i telefonini alle nostre autovetture. L’azienda sostiene che questa funzione potrà essere installata sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Dall’esterno infatti ci permetterà di aprire l’auto, mentre dall’interno la potremo accendere e avviare. Insomma, il riconoscimento facciale di Continental ci farà dire addio per sempre alle chiavi. E pensate a quante volte siete usciti da casa o dall’ufficio ricordandovi di non averle in tasca solo quando siete ormai vicino alla porta dell’auto. Un piccolo inconveniente che in futuro potrà essere completamente cancellato. Ma non è tutto, poiché oltre ad avviare un veicolo, il riconoscimento facciale nel sistema di infotainment potrebbe essere utilizzato anche per semplificare i pagamenti digitali, ad esempio, presso un caricabatterie per veicoli elettrici.

Continental, non una semplice fotocamera

È vero che la funzione non si avvale di sofisticati algoritmi offerti dalla nuova intelligenza artificiale, ma è altrettanto vero che sminuire la trovata etichettandola come una normale fotocamera installata sulla macchina è davvero riduttivo. Infatti, più che una semplice fotocamera, Continental afferma che la sua tecnologia di riconoscimento facciale viene combinata con un’altra innovazione mostrata per la prima volta al Consumer Electronics Show (CES) lo scorso anno, ossia le telecamere nascoste. Tale dispositivo viene installato direttamente dietro uno schermo di infotainment e permette di vedere attraverso di esso. Ciò significa che i progettisti del veicolo non devono modificare gli interni per utilizzare questa tecnologia, e anche gli stessi conducenti potranno usufruire del servizio senza dover smanettare sul menu.

Boris Mergell, responsabile UX di Continental Automotive, ha dichiarato: “Per noi, l’esperienza dell’utente è definita non solo dagli aspetti funzionali e tecnici, ma anche dall’attrattiva estetica. Le sofisticate funzioni di comfort e sicurezza, che non si notano visivamente durante l’uso, sono per noi un completo successo in questo senso. Il trasferimento delle nostre tecnologie dall’interno all’esterno è un passo logico successivo se questo ci consente di incorporare ulteriori aspetti di sicurezza e funzioni di comodità. Estendendo il nostro portafoglio UX all’esterno, i produttori di veicoli e gli utenti finali trarranno vantaggio in egual misura da nuove opzioni di interazione intuitive”.