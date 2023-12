L’intelligenza artificiale permetterà di sviluppare auto in pochi mesi

Anche il mondo dei motori si appresta ad accogliere gli effetti dell’intelligenza artificiale. Stavolta il colpo grosso sembra siglarlo Secondmind, società britannica che si occupa proprio di AI generativa ed è sostenuta dalla Mazda. Al momento l’azienda con sede a Cambridge ha già raccolto un finanziamento di ben 16 milioni di sterline.

Prospettive rivoluzionarie

Con il machine learning applicato ai nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale generativa, l’azienda britannica promette di far grandi cose nel campo delle automobili. Secondo le loro previsioni, l’AI riuscirà a progettare e aiutare nello sviluppo delle auto come mai prima d’ora, cosa che permetterà di lanciare sul mercato un nuovo veicolo nel giro di qualche mese, e non più dopo diversi anni di progettazione e sviluppo. Inoltre si abbatteranno anche i costi di produzione, in quanto saranno ridotti gli errori del 40% e non sarà necessario spendere altri soldi per eventuali prototipi, (a tal proposito si fa segnalare la spettacolare berlina di Skywell, con televisore e frigo a bordo) cosa che al momento rappresenta invece la prassi standard quando si sviluppa un nuovo veicolo.

Dietro Secondmind c’è la già citata Mazda, la quale ha investito nell’ultimo round di finanziamento senza però rivelare la somma rilasciata. È noto però che al momento l’azienda britannica ha già raccolto 16 milioni di sterline per il suo progetto di intelligenza artificiale. Del resto, non è la prima volta che Mazda si serve della collaborazione di Secondmind. Il nuovo progetto fa infatti seguito a una partnership precedente durata già 3 anni, e nella quale la casa automobilistica è stata aiutata nella progettazione dei suoi ultimi veicoli elettrici. Insomma, stiamo parlando di una partnership che ha già dato a entrambi i suoi frutti e che era quindi naturale che proseguisse.

Intelligenza artificiale, una rivoluzione anche nel mondo dei motori

Che l’intelligenza artificiale stia cambiando il mondo, ormai è cosa sotto gli occhi di tutti. Da tempo però si parla dei possibili rischi che una tale tecnologia possa causare al nostro attuale sistema. Il mondo del lavoro rischia di essere quello maggiormente in difficoltà, con numerose professioni che dovrebbero sparire nel giro di qualche anno. È innegabile però che tale tecnologia porta anche importanti vantaggi. Come abbiamo visto, infatti, lo sviluppo delle auto è qualcosa di molto dispendioso, sia a livello di tempo che di denaro.

Con il machine Learning sviluppato da Seconmind c’è la possibilità di abbattere notevolmente i costi di produzione. Inoltre, lo sviluppo e il lancio dell’automobile non avrà più una durata così lunga. I tempi si accorceranno, infatti, ,da anni a mesi. E questo naturalmente è un fatto positivo non solo per i produttori, ma anche per coloro che attenderanno un nuovo veicolo con trepidazione.