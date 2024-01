Honda S2000 in versione speciale, ecco l’opera di un professionista giapponese

Non solo un appassionato di auto, ma un vero e proprio professionista, visto che l’uomo che ha creato questa versione speciale e super aggressiva della Honda S2000 fa proprio questo per lavoro. Stiamo parlando di Yusaku Shibata, un ex pilota giapponese che ha ereditato l’attività paterna e ora da solo mette a punto modelli destinati a catturare l’attenzione dei fans.

Un nuovo maestro del tuning

Con Yusaku Shibata siamo di fronte a un nuovo maestro del tuning, quella pratica che tante volte ha fatto storcere il naso ai puristi, come nel caso della Lamborghini Countach. Stavolta però il suo restyling della Honda S2000, visibile sul video che ha caricato sulla sua pagina YouTube, sembra aver messo d’accordo tutti. Stiamo parlando di un’auto già speciale, ma che ora diventa davvero eccezionale. Del resto, L’Arvou Motor Sports Service è noto per le sue costruzioni Honda S2000, inclusa questa iconica Arvou S2000. A caratterizzarla sin da subito è il nuovo massiccio kit aerodinamico. Esso comprende un labbro anteriore, canard, minigonne laterali e un’ala.

La vettura è alimentata da un motore F20C con compressore HKS che genera circa 450 cavalli. Il modello è stato costruito per partecipare alla World Time Attack Challenge, e ci si attendono davvero grandi cose, visto che ha già ottenuto tempi record, completando un giro in 53 secondi. Attualmente, il record della S2000 ad aspirazione naturale più veloce sul circuito di Tsukuba è di 56.855. Siamo quindi potenzialmente davanti a un vero e proprio prodigio, soprattutto se consideriamo che già l’attuale record registrato in competizione è di 4 secondi più veloce della McLaren Senna e della Porsche 911 GT3 RS.

Honda S2000 e non solo

Quando gli amanti di tuning decidono di dedicarsi anima e corpo alla creazione di una nuova versione di qualche auto storica, allora stiamo certi che diventerà una vera e propria ossessione per la loro vita. Yusaka però non si dedica soltanto alla Honda S2000. Oltre a tale modello, infatti, la Arvou Motor Sports lavora anche sulle auto Lotus, inclusa la Elise. La sua passione però è il motore della serie F e la sua particolarità è che l’autore di questi prodigi lavora da solo, senza servirsi dell’aiuto di alcun collaboratore, come si evince dal succitato video.