Mercedes AMG CLE53 con motore turbo a sei cilindri, da 0 a 100 in 4 secondi

Non è passato molto da quando l’azienda tedesca ha assemblato la Classe C con la Classe E Coupé sfornando la CLE. Ora però si passa alla Mercedes AMG CLE53, una nuova vettura orientata maggiormente verso le prestazioni, senza però rinnegare l’eleganza e lo stile che da sempre contraddistingue i suoi modelli.

Lancio previsto per il 2024

Per ora il lancio della nuova Mercedes AMG CLE53 è previsto solo negli USA per il prossimo anno. Dopo aver completato l’upgrade per la Mercedes AMG GT Coupé 4, la Casa della Stella ora passa a un altro modello, sempre rivolto a soddisfare le prestazioni degli automobilisti più intransigenti. Questa coupé sotto al cofano presenta il motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri M256M potenziato ovviamente da AMG, come si evince anche dalla stessa sigla della vettura. L’auto è dotata di 443 cavalli e 559 newton per metro. La funzione di overboost consente di migliorare tali numeri e donare alla vettura un maggiore scatto.

Secondo gli ingegneri infatti, la Mercedes AMG CLE53 sarà in grado di raggiungere da ferma 60 miglia all’ora in soli 4 secondi netti. Per quanto riguarda invece la velocità massima, essa è limitata elettronicamente a circa 250 kmh. Il motore è dotato di camere di combustione ottimizzate, canali di aspirazione e scarico ridisegnati, nuove fasce elastiche e iniezione migliorata. Da segnalare anche la presenza di un turbocompressore a gasi di scarico che aumenta la spinta insieme al lavoro del compressore elettrico. Il sistema ibrido leggero a 48 volt dell’auto vanta anche la presenza necessaria del generatore di avviamento di seconda generazione.

Mercedes AMG CLE53, le altre caratteristiche

La trasmissione è affidata alla tecnologia AMG SpeedShift TCT 9G che la ripartisce al sistema di trazione integrale di serie denominato AMG Performance 4MATIC+. Il modello in questione ha di serie l’asse posteriore sterzante. Questa caratteristica permette alle ruote posteriori di sterzare fino a 2,5 gradi nella direzione opposta delle ruote anteriori a una velocità che arriva fino a 96 kilometri orari circa. Naturalmente, quando si parla di Mercedes, si parla soprattutto di stile ed eleganza. In una parola sola: classe! E anche per la AMG CLE53 il design rispecchierà le esigenze degli appassionati in questo senso. La coupé in questione è dotata di parafanghi anteriori e posteriori più larghi. La fascia anteriore presenta la griglia Panamericana a lamelle verticali del marchio.

Il design si caratterizza per essere sportivo anche nella parte posteriore, dove sono posizionati i 4 terminali di scarico i quali hanno una forma arrotondata. In aggiunta, con il pacchetto AMG Performance Studio si può scegliere di posizionare uno spoiler più pronunciato sul bagagliaio. Sempre opzionale anche la possibilità di inserire un diffusore tra i terminali di scarico. Per quanto riguarda gli interni, il display del conducente è da 12,3 pollici, mentre centralmente è posizionato uno schermo da 11,9 pollici. Disponibili varie opzioni di rivestimento in pelle per i sedili. Come detto, l’uscita negli USA è prevista per il prossimo anno. In prossimità del lancio sul mercato Mercedes rivelerà anche il prezzo del suo nuovo gioiello.