Mercedes 300E pronta per l’apocalisse, ecco l’auto venduta all’asta

Un vecchio modello è tornato all’asta per il mercato online e si dice capace di resistere all’apocalisse. Stiamo parlando di una Mercedes 300E messa a punto per sopravvivere in un mondo distopico alla Mad Max. Si tratta di un modello del 1990 che ha subito cambiamenti radicali… Ed è anche “armata”.

Il futuro non fa più paura

Gli americani sono ossessionati dall’apocalisse. Che sia un disastro nucleare, una terza guerra mondiale o addirittura un attacco zombie, quel che è chiaro è che negli Stati Uniti molti cittadini sono realmente preoccupati in merito a scenari apocalittici e di tanto in tanto propongono nuove idee per sopravvivere al peggio. Ora sputa anche una Mercedes 300E dotata di una serie di diavolerie che permetteranno al proprietario di superare il peggio. Scherzi a parte, l’auto offre davvero una serie di interessanti funzioni che faranno la gioia dei collezionisti. La creazione è opera di un giovane di nome Greg Rogers, il quale ha messo all’asta il veicolo e spera di ottenere almeno 4500 dollari.

Il gruppo propulsore deriva da una ML430, caratteristica capace di infondere alla berlina grandi doti da fuoristrada. Sul tetto poi è addirittura montata una replica della mitragliatrice MG42. Per immergersi ancora di più nell’atmosfera alla Mad Max è stato introdotto un fischio a vapore perfettamente funzionante. Sul cofano è stata inoltre montata un’ala della Mercedes 190E, e non mancano una serie di luci aggiuntive atte a migliorare la luminosità davanti all’auto. C’è poi una scatola di munizioni trasformata in portabatteria montata sul parafango anteriore, dal lato del passeggero.

Mercedes E300 vs l’apocalisse

Agli americani non piacciono solo le macchine grosse, ma anche quelle che sanno sopravvivere all’apocalisse, peccato che di tanto in tanto non manchino modelli flop, come ad esempio quelli raccolti nelle peggiori auto di sempre. Gli interni sono quelli della W124. rivestimenti in pelle, sedili anteriori regolabili elettricamente, aria condizionata e alzacristalli elettrici. Sotto il cofano si trova un motore V8 da 4,3 litri che genera 268 cavalli. È dotata di cambio automatico a cinque velocità e sistema di trazione integrale. Non mancano le modifiche anche sul quadro strumenti. Il contachilometri ad esempio è stato rimosso, cosa che rende la lettura dei km fatto alquanto enigmatica. Ad ogni buon conto, la vettura ha avuto un’offerta online di 4300 dollari, non troppo lontana quindi dai 4500 richiesti dal suo creatore. Cosa che potrebbe quindi averlo convinto ad accettare la proposta.