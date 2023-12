Mercedes, la macchina si guida da sola: come funziona

Mercedes procede a passi rapidi verso la guida autonoma. La Casa di Stoccarda è la prima ad aver ottenuto il via libera per l’aggiunta di luci turchesi ai veicoli, al fine di avvisare gli utenti della strada nelle vicinanze riguardo al funzionamento senza conducente. Le sessioni di prova iniziali si svolgeranno in California e Nevada. All’inizio del 2023, l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione per offrire la tecnologia autonoma di livello 3 attraverso la modalità Drive Pilot.

Nessun altro prima di loro aveva superato l’esame delle autorità nazionali, rimanendo tuttora un caso unico nel suo genere. Come altri sistemi avanzati in fase di sviluppo, i conducenti possono togliere le mani dal volante in determinate situazioni. A differenza delle soluzioni precedenti, finora non era stato permesso al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada. Certamente, il passo verso la guida completamente autonoma richiederà tempo, se mai verrà raggiunto, ma costituisce comunque un enorme traguardo.

Mercedes: luci turchesi per indicare i veicoli a guida autonoma

Per segnalare agli altri automobilisti in autostrada che un veicolo è in modalità autonoma, la compagnia ha iniziato a testare le luci di posizione. Questo segnale serve a far riconoscere immediatamente la situazione. Ma perché la scelta è caduta sulla tonalità turchese? Gli stessi funzionari della compagnia l’hanno spiegato: nessuno l’aveva ancora adottata, quindi ritengono sia una buona idea cercare di distinguersi. Inoltre, il colore è altamente visibile e differenziato dagli altri colori chiari già in uso sui veicoli passeggeri.

Le luci saranno posizionate nella zona anteriore e posteriore, nonché sugli specchietti laterali delle vetture dotate di Drive Pilot, per renderle il più visibili possibile. Il sistema informerà rapidamente le Forze dell’Ordine che l’utente ha il diritto di svolgere altre attività, anche se è seduto al volante.

Mercedes auspica che le luci turchesi diventino lo standard industriale per i veicoli autonomi in tutto il mondo, poiché attualmente non vengono utilizzate per scopi differenti nei principali mercati, come Europa, Cina e USA. Markus Schafer, CTO (Chief Technical Officer) di Mercedes, definisce il traguardo raggiunto un altro motivo di vanto per il settore. Più le vetture con queste caratteristiche invaderanno le strade, più sarà cruciale la comunicazione e l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, ha concluso l’alto rappresentante.