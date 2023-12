Migliori Pick-up elettrici, la top 5

Conosciamo bene come sono gli americani, particolarmente amanti delle dimensioni gigantesche. I cosiddetti truck sono una passione, ma stavolta vogliamo concentrarci sui migliori camion elettrici. Quali sono i veicoli più amati dagli statunitensi? La classifica ci arriva proprio da quelle parti e ci svela il gradimento che gli automobilisti hanno dato attraverso una serie di recensioni.

Uno sguardo al futuro

Non potevamo non partire con un modello che sta facendo parlare un po’ tutti in questi giorni, soprattutto dopo che è arrivata la presentazione ufficiale. In questo caso, quindi, più che alle recensioni, ci affidiamo al parere degli esperti dopo i vari test effettuati. Stiamo parlando dei Cybertruck di Tesla. Partiamo infatti proprio da questo modello lanciato ieri da Musk per aprire la top five dedicata ai migliori camion di oggi e probabilmente anche del 2024. 845 cavalli di potenza per un traino di ben 11 mila libbre. Un mostro capace di resistere anche a una crivellata di colpi, tanto da sembrare un vero e proprio carrarmato anche nell’aspetto. Di certo non esteticamente bello per tutti, ma scommettiamo che un giro in strada con un mostro del genere non passerà certo inosservato. Autonomia fino a quasi 550 km. Il prezzo per il Cyberbeast, il top di gamma, è di 99.990 dollari.

Pick-up, la classifica

Al quarto posto abbiamo GMC Hummer EV. Un gigante da 1000 cavalli e 7500 libbre di traino. L’autonomia è di ben 613 km. Il prezzo è di 99.340 dollari.

In terza posizione, sul podio, abbiamo invece la Chevrolet Silverado EV, che vanta un’autonomia da 724 km. Si tratta di un aspetto importantissimo, visto che parliamo di veicoli elettrici, e quindi tutta tutta questa autonomia non fa che donargli il meritato podio. Il prezzo è di 79.800 dollari, è dotato di 754 CV e ha un traino da 10 mila libbre.

Secondo posto per Ford F-150 Fulmine. 580 cavalli di potenza, fino a 10 mila libbre di traino e 514 km di autonomia per questo gigante elettrico. Il prezzo è di 51.990 dollari. Si caratterizza per una guida piacevole e confortevole, oltre che sicura.

Al primo posto però c’è lui, l’indiscusso Re tra i migliori camion elettrici. Stiamo parlando del Rivian R1T. 835 cavalli, 11 mila libbre di traino e 659 km di autonomia. Il prezzo è di 74.800 dollari, un costo che viste le caratteristiche è più che giustificato.