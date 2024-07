Con l’Audi A5 addio all’Audi A4: ecco cosa cambia

È ufficiale l’arrivo della nuova Audi A5. Il debutto della nuova auto porta a un cambio di denominazione dei modelli della casa automobilistica tedesca. Con l’orientamento verso l’elettrificazione, infatti, le auto Audi cambiano nome: i modelli elettrici saranno identificate con i numeri pari, mentre le auto con motore endotermico con i numeri dispari. Sostanzialmente, quindi, la nuova Audi A5 è la nuova generazione dell’A4.

La nuova gamma di Audi A5

La nuova Audi A5 è una delle auto in arrivo entro il 2026 e sarà disponibile nella versione Sportback e in quella Avant. Nel nostro Paese la nuova Audi A5 arriverà solamente nell’ultimo trimestre dell’anno con n prezzo indicativamente (ufficialità in merito non sono state ancora comunicate) a partire da 45000€.

Esteticamente l’Audi A5 è il primo modello della casa automobilistica tedesca a basarsi sulla piattaforma modulare Premium Platform Combustion (PPC). È la piattaforma utilizzata dalle auto con motore termico anteriore longitudinale. Parallelamente è presente l’architettura elettronica E3 1.2 che abbiamo già visto sulla Q6 e-tron. In termini dimensionali l’Audi A5 dovrebbe essere lunga 4.829 mm con un passo di 2.900 mm. Il bagagliaio dovrebbe raggiungere una capienza massima di 1299 litri per la versione berlina e 1424 litri per quella station wagon.

Il design è più dinamico e sportivo rispetto a quello dell’Audi A4 con la berlina che richiama gli elementi stilistici di una coupé. È infatti presente il padiglione inclinato e la presenza dello spoiler integrato nella carrozzeria. Il portellone richiama invece le varianti Sportback di Audi. Sul frontale vi è un single frame molto grande con struttura a nido d’ape tridimensionale. Presenti anche nuovi gruppi ottici dalle linee più affilate e la tecnologia OLED di seconda generazione. I gruppi ottici posteriori possono diventare una sorta di display con i quali comunicare, tramite specifiche animazioni, gli altri utenti della strada di particolari situazioni di pericoli.

Con i proiettori Matrix LED e i gruppi ottici posteriori OLED 2.0 è poi possibile usufruire di 8 diverse firme luminose per le luci diurne. Usufruendo dell’app myAudi e dell’infotainment MMI si può personalizzare ulteriormente il design dell’auto.

Nell’interno l’Audi A5 presenta un abitacolo la cui plancia è dominata dall’Audi Digital Stage. Questo è composto dal virtual cockpit da 11.9”, dallo schermo da 14.5”, dall’Head-Up Display e dallo schermo dedicato interamente al passeggero da 10.9”. Il display panoramico è uno schermo curvo OLED.

La versione base dell’Audi A5 è un 2.0 TFSI da 150 CV con turbocompressore a geometria variabile, trasmissione a doppia frizione S tronic. È presente anche una configurazione da 204 CV presente anche con trazione integrale quattro ultra che prevede la catena che attiva, solo se necessario, la ripartizione della coppia al retrotreno. È poi disponibile la versione 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia con tecnologia MHEV plus a 48 volt. Questa versione prevede anche il sistema di parcheggio in modalità elettrica.

La versione top di gamma è l’Audi S5 che monta un motore V6 TFSI da 3,0 litri e 367 CV con turbocompressore a geometria variabile e tecnologia MHEV plus. Solo più avanti sarà prevista anche una versione plug-in con 100 km di autonomia in elettrico.