Audi RS Q8: arriva il restyling e la versione Performance

L’Audi Q8 era stata già interessata da un restyling lo scorso settembre; ora la casa automobilistica tedesca ha annunciato una versione rinnovata per la versione sportiva del SUV introducendo anche la versione Performance; ecco tutte le novità della nuova Audi RS Q8.

Come cambia l’Audi RS Q8

Tutte e due le nuove versioni adottano le recenti soluzioni di design previste da Audi. Nello specifico l’Audi RS Q8 presenta un frontale con un single frame più ampio caratterizzato da una griglia con finiture a nido d’ape tridimensionali, una firma luminosa dei fari inedita e le prese d’aria sempre più grandi. Sul retro l’Audi RS Q8 prevede due terminali di scarico di forma ovale con l’estrattore d’ispirazione racing. L’Audi RS Q8 e la versione Performance si contraddistinguono per le finiture previste per lo spoiler anteriore, l’estrattore e le calotte degli specchietti retrovisori esterni. L’Audi RS Q8, infatti, li ha in grigio opaco o (a richiesta) in carbonio, mentre l’Audi RS Q8 Performance in total black.

Tra le caratteristiche di questo restyling c’è l’introduzione dei fari LED Audi Matrix HD con spot laser (che è di serie sulla Performance) e con l’aggiornamento è possibile scegliere tra cinque diverse firme luminose impostabili tramite l’MMI e, grazie alla tecnologia OLED, vengono estese anche ai gruppi ottici presenti sul posteriore. Di serie sono presenti i cerchi in lega da 22″, mentre quelli da 23” sono un optional.

L’impianto frenante del restyling dell’Audi RS Q8 prevede dischi autoventilati da 420 mm sull’anteriore e da 370 mm sul posteriore sui quali operano pinze dei freni a 10 pistoncini completamente verniciate di nero (o di rosso come optional). L’Audi RS Q8 Performance prevede freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm e dischi posteriori da 370 mm. L’utilizzo dei freni carboceramici riduce il peso del sistema frenante di 34 kg rispetto a quello in acciaio.

Spostandoci sugli interni della nuova Audi RS Q8 troviamo di serie l’Audi virtual cockpit plus che utilizza un display da 12.3” con risoluzione Full HD. Da questo schermo è possibile ricevere anche informazioni tecniche come quelle sull’erogazione della potenza e della coppia, i valori di accelerazione laterale, i tempi sul giro e la pressione di sovralimentazione.

La nuova Audi RS Q8 monta un motore V8 4.0 TFSI biturbo da 600 cavalli e 800 Nm di coppia. Una dotazione che permette di raggiungere i 250 km/h di velocità massima (su richiesta possono diventare 280 km/h) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 13.7 secondi. L’Audi RS Q8 Performance, invece, ha il motore V8 con potenza di 640 cavalli e 850 Nm di coppia che gli permettono di arrivare anche a 306 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3.6 secondi. Le prestazioni di questo modello hanno consentito all’Audi RS Q8 Performance di fissare un nuovo record: quello di velocità sul circuito del Nurburgring, abbassando il tempo di 2” rispetto al record precedente.