Audi: tutti i modelli in arrivo sul mercato fino al 2026

Audi si appresta ad introdurre sul mercato un’ampia gamma di nuovi modelli che spaziano da innovazioni generazionali e restyling fino a veicoli completamente inediti. L’ambizione è quella di accrescere la propria presenza nel mercato, con un occhio di riguardo verso un significativo incremento delle vendite nel segmento delle auto elettriche.

Audi, tutte le novità in arrivo sul mercato nei prossimi anni

Secondo quanto riportato da Automobilwoche, il 2024 si prospetta come un anno di svolta per il marchio dei quattro anelli. Tra le novità di punta spiccano la nuova Audi A5 — che segna il debutto della denominazione dispari per i modelli termici, in sostituzione della Audi A4 — e l’attesissima Q5. La presentazione ufficiale dell’A5 è prevista per l’estate, seguita dal lancio commerciale in autunno, mentre i dettagli sul reveal della Q5 rimangono ancora da definire, sebbene sia confermato per quest’anno.

Il calendario delle uscite Audi prevede anche un restyling per la nuova Audi A3 in primavera e per la Q7, mentre in autunno toccherà alla nuova Audi Q3, che, contrariamente alle tendenze del mercato, non abbraccerà la propulsione elettrica e avrà un prezzo di partenza di circa 42.000 euro. La commercializzazione è pianificata per inizio 2025, anno in cui verrà inoltre presentata la nuova Audi A7, successore dell’A6, disponibile nelle versioni Sportback e Avant.

Per quanto riguarda la famiglia A6, è imminente il lancio della Q6 e-tron, attesa nei concessionari da settembre e pronta a diventare il nuovo gioiello di Ingolstadt. Dopo un ritardo di due anni, il SUV condividerà la piattaforma PPE con la Macan elettrica. Quest’estate sarà inoltre possibile ammirare in anteprima le A6 e-tron Sportback e Avant, dotate di tecnologia a 800 V, che promettono una potenza di ricarica fino a 270 kW, una capacità della batteria fino a 100 kWh e un’autonomia fino a 600 km con una singola ricarica.

Il 2025 vedrà l’introduzione della versione RS della Q6 e-tron e della A6 e-tron, promettendo prestazioni straordinarie. Infine, il 2026 si annuncia come un altro anno importante per Audi, con la presentazione dell’A4 e-tron, anch’essa basata sulla tecnologia a 800 V. Non si esclude l’arrivo di un nuovo Q8, l’attuale Q7 Sportback, e si vocifera di un potenziale Q9, un SUV a sette posti, su cui però non vi sono ancora conferme ufficiali.