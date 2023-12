Audi A5 Avant avrà un aspetto più moderno

Ci siamo, finalmente l’Audi A5 Avant si mostra senza veli grazie ai rendering effettuati da Kolesa, team che digitalizza i modelli delle vetture in base a quelle che sono le indiscrezioni a riguardo. Scopriamo quindi un’auto che opta per un look più moderno grazie a un design completamente aggiornato.

Un look completamente rifatto

Si rifà completamente il look la nuova Audi A5 Avant in uscita per il 2025. I rendering effettuati dal team di esperti ci mostrano un frontale leggermente più sottile e raffinato rispetto alla precedente A4 Avant, con un design complessivamente più semplice e al tempo stesso più moderno. Cosa che dovrebbe permettere all’auto di invecchiare meglio. A balzare subito all’occhio è la griglia, la quale si presenta più larga di quella presente sul modello attuale, ma anche più sottile. La caratteristica risalta ancora di più per la scelta del colore argentato. Nel rendering vengono aumentate anche le dimensioni della griglia inferiore, inoltre sono sparite le prese d’aria troppo grandi del modello attuale e sostituite con versioni più piccole e di forma triangolare.

Anche la forma dei fari è stata modificata e, come la calandra, anch’essi sono leggermente più sottili e più larghi di quelli dell’auto attuale. I cambiamenti della nuova Audi A5 Avant non si fermano qui e proseguono anche lungo i lati della vettura. Qui troviamo nuove maniglie montate in modo da essere più in linea con il design della carrozzeria. Appaiono leggermente diversi anche il profilo del tetto e la forma dei finestrini laterali. I prototipi più recenti hanno inoltre rivelato che sulla parte posteriore spiccano nuovi fanali a LED con tanto di barra luminosa sempre a LED presente a tutta larghezza.

Audi A5 Avant, gli altri dettagli del rendering

Insomma, pare proprio che il nuovo modello si differenzierà molto dalla Audi A4 prevista per il prossimo anno. Per la A5 è stato rivisto anche il paraurti, il quale presenta un design compatto e al tempo stesso elegante. Per quanto riguarda il nome, una curiosità che probabilmente non sarà sfuggita a tutti gli appassionati di motori. La Audi ha infatti scelto di dare numeri pari ai veicoli con motore elettrico, mentre i numeri dispari (come nel caso appunto della A5) saranno dedicati esclusivamente ai motori a combustione. a tal proposito, è possibile che la casa tedesca offrirà una gamma di motori simile all’attuale A4, inclusi ibridi leggeri a quattro cilindri, diesel in alcuni mercati e almeno due ibridi plug-in. Staremo a vedere.