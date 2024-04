Audi SQ6 e-tron in anteprima alla Milano Design Week

La Milano Design Week, l’evento in programma fino al 21 aprile con il Salone del Mobile Milano sta regalando grandi novità anche per quel che riguarda il settore automotive. Una delle protagoniste di questo evento è sicuramente la nuova Audi SQ7 e-tron che la casa automobilistica tedesca ha presentato all’interno dello spazio Digital light.

L’innovazione dell’Audi SQ6 e-tron

La presentazione dell’Audi SQ6 e-tron è stata davvero suggestiva: all’interno dell’area Performance è stata prevista un’installazione che ha visto protagoniste due Audi SQ6 e-tron che hanno creato un anello di auto specchiate. Il risultato? La possibilità di osservare la vettura da otto prospettive diverse.

L’Audi SQ6 e-tron, che ridefinisce gli standard della mobilità premium del brand tedesco, si caratterizza innanzitutto per una nuova firma luminosa attiva e personalizzabile. Grazie a essa è possibile generare una scenografia dinamica inedita all’interno dei gruppi ottici. Questo è possibile grazie alla nuova generazione di luci OLED digitali e segmentate capaci di restituire un’esperienza luminosa innovativa e coinvolgente.

L’SQ6 e-tron è un nuovo SUV premium 100% elettrico che introduce nuove espressioni tecnologiche a bordo per una sportività all’avanguardia. Questo è il primo modello di serie che Audi sviluppa sulla piattaforma nativa Premium Platform Electric. È un SUV molto potente con un motore che eroga 387 CV che diventano 517 CV con la modalità boost prevista per la versione sportiva. Grazie alla batteria al litio con capacità nominale di 100 kWh l’Audi SQ6 e-tron assicura fino a 625 km di autonomia e una potenza di ricarica che consente di recuperare fino a 255 km di percorrenza in soli 10 minuti.

Non solo elevata autonomia, ma anche un’accelerazione straordinaria e un sistema a trazione integrale che assicura trazione e stabilità di altissimo livello.

Un abitacolo completamente digitalizzato

Tante interessanti novità anche sul fronte degli interni per i quali l’Audi SQ6 e-tron prevede un progetto completamente nuovo. I passeggeri sono al centro dello spazio che soddisfa tutti i livelli grazie a un design strutturato che prevede materiali di alta qualità ed elementi specifici per il modello S capaci di donare all’abitacolo uno stile iconico e moderno. La digitalizzazione è la protagonista dell’abitacolo dell’Audi SQ6 e-tron con un display panoramico OLED, l’head-up con la realtà aumentata, lo smart door panel integrato nella portiera del conducente, l’assistente vocale AUDI, il suono 3D grazie agli altoparlanti integrati nei poggiatesta e la luce interattiva dinamica.