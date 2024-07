BYD, 8 milioni di veicoli elettrici e un nuovo impianto in tempi record

BYD, il maggiore produttore cinese di veicoli elettrici, ha celebrato due importanti traguardi: l’inaugurazione del suo stabilimento in Thailandia e la produzione del suo veicolo numero 8.000.000 (otto milioni) a energia pulita, presso la struttura di Rayong, in Thailandia.

L’impianto in Thailandia è stato completato in soli 16 mesi e ha una capacità annua di 150.000 veicoli. La fabbrica include processi di stampa, verniciatura, saldatura, assemblaggio finale e produzione di componenti per le auto BYD, e si prevede che porterà anche 10mila posti di lavoro.

BYD ha comunicato come il suo modello Dolphin abbia reso possibile la realizzazione del suo 8 milionesimo veicolo a energia nuova. Essendo un leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici, BYD ha significativamente ampliato la sua presenza internazionale negli ultimi anni. Nel 2023, le esportazioni dell’azienda sono aumentate del 337% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 243.000 veicoli. Nel primo semestre di quest’anno, BYD ha venduto globalmente 1,6 milioni di veicoli elettrici, con un incremento del 28% rispetto all’anno precedente, confermando la sua posizione di leader del settore. Di questi, oltre 203.000 veicoli sono stati esportati, con una crescita del 173,8% rispetto all’anno precedente.

Attualmente, i veicoli elettrificati di BYD sono presenti in 88 paesi in tutto il mondo, con stabilimenti produttivi in Thailandia, Brasile, Ungheria e Uzbekistan. Dopo aver raggiunto il traguardo del milionesimo veicolo a maggio 2021, BYD ha rapidamente incrementato la produzione. In questo modo è arrivata a 8 milioni di veicoli in poco più di tre anni.

Riguardo al futuro, il marchio cinese prevede di continuare a espandere la sua presenza sul mercato globale. Lo farà sfruttando la sua tecnologia avanzata e i suoi prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori in tutto il mondo. Con l’apertura di nuovi stabilimenti fuori dalla Cina, la capacità produttiva globale di BYD crescerà ulteriormente. Obiettivo costante resta quello di consolidare la sua posizione di leader nel mercato mondiale relativamente alle auto elettriche.