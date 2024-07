L’Europa vuole imporre dazi anche sui biodiesel cinesi

Siamo in un momento di guerra commerciale. Senza esagerare possiamo dire che da una parta all’altra del globo, Europa e Cina (per non parlare degli Stati Uniti) si prendono contromisure per “aggiustare” il mercato secondo i propri interessi.

Mentre alcuni produttori e Paesi chiedono all’Europa di ridurre i dazi sulle auto elettriche cinesi, la Commissione Europea sta per imporre nuove tasse sui prodotti provenienti dalla Cina. In particolare, si parla di biodiesel di provenienza cinese. Sarà questo il prodotto del Dragopne soggetto a dazi compresi tra il 12,8% e il 36,4% a partire dal 16 agosto.

Questa mossa rappresenta un ulteriore episodio nella grande telenovela di questo scontro commerciale tra Europa e Cina. Il motivo di questa battaglia a colpi di tasse e “controdazi” risiede nelle presunte pratiche sleali del governo cinese. La Cina, secondo le indagini condotte in Europa, avrebbe sostenuto i propri produttori mantenendo i prezzi artificialmente bassi, creando così una concorrenza iniqua tutta a danno dei produttori europei.

La decisione arriva al termine di un’indagine anti-dumping avviata dalla Commissione Europea nel dicembre 2023. L’analisi ha riscontrato l’esistenza di sussidi statali per i produttori cinesi. Senza attendere troppo, Bruxelles ha deciso di introdurre nuovi dazi differenziati per i vari produttori: 12,8% per il gruppo EcoCeres, 36,4% per il gruppo Jiaao e 25,4% per il gruppo Zhuoyue. Gli altri produttori cinesi di biodiesel che hanno collaborato con l’indagine riceveranno una tassa del 23,7%, mentre quelli che non hanno collaborato saranno tassati al massimo del 36,4%.

A quanto riporta Ansa, il mercato europeo del biodiesel vale 31 miliardi di euro annui e nel 2023 l’Europa ha importato 1,8 milioni di tonnellate di biodiesel dalla Cina. Si tratta, d’altronde, del 90% delle esportazioni totali cinesi di questo prodotto.