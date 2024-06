Chi fa da sé fa per tre, o meglio, fa 400 km/h: due amici e il loro incredibile motore

Negli sport motoristici siamo abituati ad ammirare operazioni ingegneristiche notevoli, creazioni dove la fanno da padroni i grandi nomi con le proprie tecnologie avanzate. Ci sono, però, certe eccezioni, certe storie fatte di passione e amore per l’auto che possono spingere il nome di una piccola officina nel mondo. Stiamo parlando di un progetto nato in quel di San Diego (in California) che ha conquistato il cuore dei puristi della velocità. Un motore sorprendente prodotto, affettuosamente, con il caro buon vecchio “fai da te”.

Stiamo parlando del progetto di Pete Aardema e Kevin Braun, due appassionati di motori da corsa, che un anno fa si sono lanciati in una sfida molto complessa. I due volevano costruire un motore V12 da 6,0 litri pezzo per pezzo, con l’obiettivo di battere un record di velocità nel deserto della California meridionale. Che dire, il loro successo è arrivato sui blog di tutto il mondo.

Un paio di anni fa, i due amici hanno iniziato a lavorare su uno streamliner, un veicolo lungo e sottile progettato per le corse. Il mezzo è di quelli praticamente pensati per le velocità estreme. L’iniziativa è partita da Braun, un grande estimatore dei vecchi motori NASCAR e IndyCar: già questo basta per capire di che “mostro” poteva venire fuori dalla sua mente. Braun ha smontato e studiato una serie di motori super performanti, analizzando il design e la tecnologia di ogni componente. Con l’aiuto della stampa 3D e di Aardema, ha creato dei modelli per realizzare i componenti del motore da corsa che entrambi volevano realizzare.

Il risultato finale, dopo oltre un anno di lavoro, è sia un capolavoro di ingegneria, ma anche la dimostrazione della forza delle tradizioni del passato. Il motore V12 aspirato da 6,0 litri sviluppa 920 CV e raggiunge i 9.500 giri/min. Le prestazioni sono a dir poco straordinarie alla prova dei fatti. Questo V12, inizialmente, prometteva di raggiungere una potenza tra i 750 e gli 800 CV, ma alla fine le aspettative dei suoi creatori sono state ampiamente superate.

La vettura che ha montato questa bestia ha debuttato alla Bonneville Speed Week del 2023 con Cal Rothe come pilota. Quel 20 maggio, nel deserto del “Mirage Dry Lake Bed”, Rothe ha portato il V12 artigianale di Aardema e Braun a battere il record di velocità di 390 km/h. Ha raggiunto, per la precisione, i 392,68 km/h, con un’auto interamente realizzata a mano.

Aardema e Braun non hanno intenzione di fermarsi qui. I due “matti” stanno lavorando per aggiungere un sistema di protossido di azoto al motore. Il perché? Ovvio, per raggiungere i 416 km/h e battere il proprio record. Si tratta solo di aspettare ancora un po’ prima di vederli raggiungere questo nuovo traguardo.