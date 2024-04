MG EXE181: il concept della hypercar elettrica da record

MG, presto celebrerà il suo centenario con uno sbalorditivo modello hypercar elettrico al Salone dell’Auto di Pechino. Il Salone di Pechino, in programma per la fine di aprile, sarà un palcoscenico denso di novità nel mondo dell’automotive. Tra le anteprime più attese c’è la concept MG EXE181, una hypercar elettrica monoposto che esprime appieno l’eredità di velocità e innovazione del marchio britannico.

MG EXE181: un emozionante omaggio alla leggendaria “Roaring Raindrop”.

Il nome EXE181 evoca un pezzo importante della storia di MG: il veicolo sperimentale MG EX181 del 1959, progettato per infrangere i record di velocità e guidato dal leggendario pilota Phil Hill. La nuova concept riprende le linee futuristiche e l’anima sportiva del suo predecessore, rendendo omaggio alla “Roaring Raindrop“, l’auto che vinse il record di velocità su terra nel 1957 con Sir Stirling Moss al volante.

L’estetica dell’EXE181 è una miscela di tradizioni e avanguardia. Il profilo laterale a lacrima, la postazione di guida centrale e la pinna posteriore riecheggiano il design iconico della EX181 originale. Così come alcuni elementi, quali le prese d’aria poste nella parte inferiore del muso e la prolungata struttura della carrozzeria al di sopra delle ruote rivelano un’attenzione maniacale per l’aerodinamica. L’obiettivo? Raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di appena 0,181, un valore eccezionale che contribuisce alle eccezionali prestazioni della concept.

Performance rivoluzionarie per la supercar elettrica MG EXE181: 0-100 km/h in 1,9 secondi

Il marchio MG non si dilunga in dettagli tecnici, che verranno comunque forniti presto, tuttavia le anticipazioni lasciano intendere che si tratterà di un’auto dalle caratteristiche rivoluzionarie. La concept vanterà un coefficiente di resistenza aerodinamica incredibilmente basso (0,18) e la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi. Numeri che confermano la costante ricerca ed esplorazione di MG nel campo della velocità nell’era elettrica, come ribadito dal marchio stesso.

L’abitacolo dell’EXE181 rispecchia la sua indole sportiva. Un sistema di sicurezza a quattro attacchi e un sedile avvolgente assicurano al driver il massimo coinvolgimento nella guida, mentre il volante si presenta a forcella con una sezione centrale digitale e un tettuccio apribile verso l’alto, che ricorda quello tipico di un aereo da caccia, completa l’atmosfera futuristica.

Al momento non è chiaro se la MG EXE181 tenterà di battere il record di velocità su terra stabilito dalla sua omonima. Tuttavia, la sua presenza al Salone di Pechino segna un passo importante per il marchio britannico, che dimostra ancora una volta la sua capacità di saper innovare e sognare in grande.

Nonostante la sua natura di concept, la EXE181 offre uno sguardo al futuro di MG. Un avvenire caratterizzato da elettrificazione, alte prestazioni e design futuristico, come la stessa hypercar promette in anteprima.

Ulteriori informazioni sulla EXE181 sono previste per il 25 aprile, in occasione del Salone dell’Auto di Pechino. Aspettiamo con ansia di conoscere meglio questa hypercar elettrica mozzafiato.