Auto e tecnologie migliori presentate al CES 2024, cosa ricorderemo?

Concept, prototipi e nuove idee tech da applicare all’automotive. Non sempre quel che vediamo al CES si trasforma poi in realtà, ma quali sono le auto e le tecnologie che hanno destato la nostra attenzione e che probabilmente ricorderemo anche in futuro?

Innovazione tech per l’automotive

Anche per questo 2024, il CES di Las Vegas ha proposto una serie di novità davvero interessanti in campo tecnologico. Naturalmente, l’attenzione degli appassionati di motori si è concentrata sulle nuove idee tech da associare al mondo dell’automotive. Tra queste sicuramente spiccano gli occhiali a realtà aumentata di BMW. Si tratta degli indossabili XREAL Air 2. Permettono di ricevere in tempo reale informazioni sulla navigazione e sui pericoli, i punti di interesse e persino i contenuti di intrattenimento. Una delle novità tech più interessanti è senza dubbio il riconoscimento facciale progettato da Continental Automotive.

Si tratta di un nuovo Face Authentication Display che utilizza il riconoscimento biometrico per identificare il proprietario del veicolo. In sostanza, questa tecnologia permetterà di aprire l’auto e anche di metterla in moto. Ciò significa che le chiavi non saranno più necessarie. Il riconoscimento facciale è già ampiamente utilizzato nel settore degli smartphone ed è solo questione di tempo prima che arrivi anche alle automobili. Uno degli ulteriori utilizzi per questa funzione potrebbe essere quello di rilevare l’ebrezza alcolica del conducente, in modo da segnalargli che ha assunto livelli di alcool superiori al consentito e quindi sconsigliarli di mettersi al volante.

Auto e tecnologie del CES

La Hyundai Mobis Mobion è stata una delle grandi attrazioni di questa edizione del CES 2024. Ribattezzata come l’auto che guida a mo’ di granchio, si tratta di un veicolo che può effettivamente procedere lateralmente, grazie alla straordinaria capacità delle ruote di ruotare oltre gli standard conosciuti. In sistema del genere renderà il parcheggio davvero facile, ma è molto probabile che almeno inizialmente verrà utilizzata soprattutto per i veicoli adibiti alla consegna. Proseguiamo con questa breve ma intensa carrellata con la partnership tra Mercedes e Amazon Music e Audible. La nuova Classe E e CLE saranno i primi modelli a beneficiare di questa partnership ed entrambe le funzionalità saranno implementate nel terzo trimestre di quest’anno.

Chiudiamo con un altro connubio importante, quello tra Volkswagen e OpenAI per portare ChatGPT sulla Golf GTI. I prossimi sistemi di infotainment potranno quindi godere del popolare assistente virtuale. Oltre ad offrire le classiche funzioni del veicolo, promette anche di rispondere a qualsiasi domanda il conducente voglia fare, o quasi.