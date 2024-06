Tutte le novità dell’ultimo aggiornamento OTA di Tesla

Gli aggiornamenti OTA sono uno dei valori aggiunti e i tratti caratteristici delle auto Tesla. Con un aggiornamento si riescono a ottenere significativi miglioramenti dell’uso della vettura. L’ultimo update rilasciato da Tesla è il 2024.20 che introduce nuove funzionalità e migliora alcune di quelle esistenti.

Questo aggiornamento è rivolto a diversi modelli di auto, non solo quelli più recenti. In questo modo anche le auto più datate possono accedere ai miglioramenti introdotti da questo update. Il primo grande cambiamento riguarda i fari Matrix LED adattivi (per le auto che li prevedono). Con l’aggiornamento 2024.20 i fari seguiranno in maniera migliore l’andamento della strada permettendo di illuminare in maniera più efficiente le curve. Parallelamente offriranno un fascio di luce migliore sulle autostrade che assicura un’illuminazione più adeguata e sicura.

L’altra grande novità riguarda il climatizzatore. Quando viene impostato in modalità Auto la temperatura all’interno dell’abitacolo viene raggiunta più in fretta e in maniera ancora più silenziosa. I migliori risultati, così come dichiarato dalla casa automobilistica statunitense, vengono raggiunti sulla Tesla Cybertruck che, inoltre, regolerà meglio la temperatura della batteria in modo da ottimizzare le prestazioni durante le operazioni di ricarica.

Un altro importante miglioramento riguarda l’uso del pilota automatico. Con l’aggiornamento 2024.20 la funzione verrà sospesa quando si rivela un uso improprio del veicolo. Oltre a diversi miglioramenti sulla sicurezza e su alcuni dettagli visivi l’aggiornamento introduce (ma non in Italia) la possibilità di attivare il Tesla Vision Park Assist. Si tratta di una visualizzazione 3D ad alta fedeltà dell’area intorno al veicolo che include anche gli oggetti, le barriere, gli altri veicoli e la segnaletica stradale.

L’update 2024.20 riguarda non solo l’illuminazione e la climatizzazione, ma anche l’infotainment. Quando l’auto è parcheggiata si possono utilizzare diversi mini giochi. Con l’ultimo aggiornamento utilizzando il gioco Beach Buggy Racing si avrà la visualizzazione della classifica aggiornata di tutti i giocatori online.