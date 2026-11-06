Camion elettrici: oltre quattro gestori di flotte su dieci li giudicano più convenienti del diesel

Oltre il 40% dei responsabili di flotte intervistati da Daimler Truck ritiene che un camion elettrico costi meno di un diesel nell’arco della sua vita operativa. A pesare sulla scelta è però la disponibilità delle colonnine. Il 61% degli intervistati considera infatti più difficile, al momento, contare su un punto di ricarica che fare rifornimento di gasolio.

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Camion elettrici e diesel, cosa dicono 197 responsabili di flotte sui costi

Daimler Truck ha raccolto le risposte di 197 responsabili di flotte, di cui 71 in Germania, 64 nel Regno Unito e 62 in Francia. Quasi uno su quattro utilizza già camion a batteria. Il 16% giudica le due tecnologie sostanzialmente alla pari e circa un quarto assegna ancora il vantaggio economico al diesel. Il confronto riguarda il costo totale di proprietà, che comprende l’acquisto del mezzo e le spese per utilizzarlo. Le percentuali descrivono le valutazioni degli intervistati in un campione che il costruttore definisce non rappresentativo.

Circa due partecipanti su tre ritengono il prezzo dell’elettricità prevedibile almeno quanto quello del gasolio. Per chi gestisce una flotta, la difficoltà è organizzare le soste nei luoghi e negli orari in cui i mezzi possono effettivamente ricaricare. La diffusione dei camion pesanti a batteria resta limitata. Secondo Daimler Truck, nel 2025 rappresentavano circa il 2% delle nuove immatricolazioni europee della categoria.

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Dachser impiega oltre 200 camion elettrici sulle tratte regionali e a lunga distanza e ha attivato aree di consegna a zero emissioni locali in 25 città e regioni metropolitane europee. Per impiegare dodici Mercedes-Benz eActros 600 nel trasporto alimentare, la controllata Brummer Logistik ha attrezzato la propria sede di Neuburg am Inn con undici punti di ricarica fissi e due mobili, capaci di erogare fino a 400 kW.

Secondo Achim Puchert, amministratore delegato di Mercedes-Benz Trucks, alcuni clienti impiegano già i camion elettrici in modo economicamente sostenibile anche sulle lunghe distanze. Per estendere l’esperienza ad altre flotte, Stefan Hohm, responsabile dello sviluppo di Dachser, indica tre tipi di ricarica da affiancare ai depositi aziendali: le colonnine presso sedi di altri operatori, aperte a più trasportatori, e quelle della rete pubblica.

Hohm cita inoltre le esenzioni dai pedaggi e la certezza delle regole tra le condizioni che possono favorire gli investimenti. Daimler Truck lavora su questo fronte con TruckCharge e partecipa allo sviluppo della rete europea Milence.