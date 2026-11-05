JAS Tensei designed by Pininfarina protagonista ad Auto Zürich con lo spirito della Honda NSX

La JAS Tensei designed by Pininfarina è da oggi visibile ad Auto Zürich 2026, in Svizzera. Qui sarà possibile ammirarla fino all’8 novembre, nello stand di Honda Suisse (padiglione 3, stand B03). Non è una prima assoluta per il modello, svelato in anteprima mondiale a Cambiano e poi messo in vetrina al Salone dell’Auto di Parigi, ma il suo grande potere di richiamo resta intatto.

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Nei tratti e nello spirito di questa supercar rivive la magia della Honda NSX, espressa in chiave contemporanea. Sbagliato, però, considerare la sportiva in esame alla stregua di un mero esercizio di nostalgia: qui si va molto oltre la dimensione del semplice romanticismo.

La JAS Tensei designed by Pininfarina è un progetto all’avanguardia, che unisce le capacità ingegneristiche maturate da JAS Motorsport nel mondo delle corse con l’estro di Pininfarina, capace di tradurre le esigenze funzionali in forme di straordinario splendore. Al netto delle parentele visive, questa vettura è il frutto di un progetto inedito, che porta la Honda NSX del 1990 nel mondo delle supercar dei nostri giorni.

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Una vecchia locuzione latina dice “Nomen omen”, cioè nel nome c’è un destino. L’adagio si sposa perfettamente alla JAS Tensei, perché quest’ultima è una parola giapponese che significa “rinascita” o “reincarnazione”. Perfetta, quindi, la capacità espressiva della sigla, che cattura l’essenza di un’auto creata per fondere la purezza analogica del passato con le più avanzate tecnologie digitali e strutturali di oggi.

Fonte JAS Supercar

JAS Motorsport, cui si deve la sua nascita, non è un’azienda piovuta dal nulla, ma è una realtà italiana molto qualificata che, dall’alto della sua specializzazione, affianca da quasi 30 anni Honda nella progettazione, nella costruzione e nei programmi sportivi.

Pensata per il più alto piacere di guida, la JAS Tensei si offre agli sguardi con tratti avvenenti, frutto dell’estro creativo di Pininfarina, che ha saputo rileggere in chiave moderna le linee della Honda NSX, alla cui storia l’atelier piemontese si lega con la concept car HP-X del 1984, che ispirò il progetto della supercar del Sol Levante. Il risultato è una sportiva che aggiorna le proporzioni della coupé originale senza comprometterne la silhouette.

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La carrozzeria in alluminio della coupé giapponese è stata sostituita con pannelli in fibra di carbonio ad altissimo modulo, per ridurre il peso e migliorare l’efficienza aerodinamica grazie a un fondo piatto e a un diffusore posteriore attivo. Le carreggiate più ampie conferiscono una presenza scenica aggressiva e muscolare, che non turba la pulizia formale dell’auto di partenza.

Fonte JAS Supercar

Molto accurato lo studio aerodinamico della JAS Tensei designed by Pininfarina, che sfrutta al meglio i flussi d’aria interni, per evitare di sporcare il corpo con antiestetiche appendici alari. Mantenendo così una forte connessione con la purezza linguistica della Honda NSX.

Gli ingegneri di JAS Motorsport sono intervenuti sul telaio, per irrobustirlo, con elementi di rinforzo derivati dall’esperienza maturata con la Honda NSX GT3. All’anteriore, le sospensioni adottano uno schema a doppio triangolo con elementi realizzati in alluminio di grado aerospaziale ricavato dal pieno; al posteriore si è puntato su una configurazione multilink. Gli ammortizzatori, sviluppati su misura, sono ora KW a controllo elettronico.

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L’impianto frenante iniziale è stato rivisto e gode ora di dischi carboceramici della Brembo, molto incisivi nella loro azione e quasi del tutto immuni al fenomeno del fading. La partnership con JUDD Power ha permesso di potenziare il motore V6 aspirato, con interventi di grande spessore.

Partendo dal monoblocco originale Honda V6 C30A, sulla JAS Tensei si è fatto un lavoro di sviluppo molto accurato, in un quadro che ha visto crescere la cilindrata fino a 3.5 litri. Così la potenza massima si è portata a quota 425 cavalli, con zona rossa a ben 8.500 giri al minuto. Molto positivo l’effetto sul sound e sulle performance.

Gli interni, disegnati da Pininfarina in collaborazione con partner di alto livello, sono stati ridefiniti, ma con il guidatore sempre al centro della scena. L’impressione, a bordo, è di trovarsi su un caccia, con ampia visibilità a 360 gradi, come sulla Honda NSX. Al top, ovviamente, i materiali. La JAS prenderà forma in soli 35 esemplari, adattati alle specifiche richieste di ciascun cliente.

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Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Fonte JAS Supercar Linee scolpite e aerodinamica estrema per questa supercar blu. I fanali posteriori illuminati ne esaltano il carattere futuristico. Fonte JAS Supercar

Fonte | JAS Supercar