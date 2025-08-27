BYD prepara una familiare per l’Europa che sfida la Volkswagen Passat: i dettagli

Al Salone di Monaco debutterà una delle novità più attese del marchio cinese BYD. L’obiettivo è insidiare un nome storico del mercato europeo come la Volkswagen Passat. Tra le protagoniste dell’evento ci sarà la nuova BYD Seal 6 DM-i Touring, già disponibile in Cina e destinata ad arrivare in Europa entro il 2026.

Advertisement

BYD Seal 6 DM-i Touring: in arrivo la familiare cinese che sfida la Volkswagen Passat

Il design riprende lo stile pulito e fluido della gamma Ocean, con linee scolpite e fari sottili. La vettura monta cerchi in lega da 18 pollici (con la possibilità di scegliere quelli da 17) e presenta montanti centrali e posteriori in nero lucido. Le maniglie sono a filo e i fanali posteriori uniti da una striscia LED, con la possibilità di scegliere il loro illuminato.

Advertisement

All’interno ritroviamo lo stile minimalista tipico del marchio BYD. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici dietro un volante multifunzione a tre razze, mentre il sistema multimediale si affida a uno schermo touchscreen da 12,5 pollici, disponibile anche in versione da 15,6 pollici ruotabile sia in orizzontale che in verticale. Non mancano soluzioni raffinate, come l’illuminazione della leva del cambio.

L’equipaggiamento è particolarmente ricco e include rivestimenti in pelle, sedili anteriori elettrici con riscaldamento, ventilazione e memoria (quello del passeggero regolabile su 4 posizioni), illuminazione ambientale, tetto panoramico scorrevole, frigorifero da 4,5 litri tra i sedili, impianto audio a 8 altoparlanti, caricatore wireless da 50 W e chiave NFC.

Sul piano tecnico, la Seal 6 Touring adotta la tecnologia DM-i, un avanzato sistema ibrido plug-in. In Cina è proposta con due varianti che condividono lo stesso motore a benzina 1.5 da 99 CV, abbinato a un motore elettrico da 161 CV. L’autonomia in elettrico è di circa 80 km, mentre quella complessiva tocca i 2.000 km secondo il ciclo CLTC, che in Europa si tradurrà comunque in oltre 1.000 km.

Advertisement

Non sono ancora stati comunicati prezzi e data di lancio per l’Europa, ma al Salone di Monaco potrebbero arrivare le prime conferme. Secondo le indiscrezioni, il listino dovrebbe partire da circa 37.000 euro, una cifra destinata a mettere pressione non solo alla Volkswagen Passat, che parte da poco più di 44.000 euro, ma anche a tutte le rivali europee del segmento delle station wagon.