Auto elettriche: la Cina raggiunge il 20% delle vendite in Europa

Le auto elettriche cinesi stanno guadagnando terreno in Europa, rappresentando ormai un quinto del mercato, nonostante le discussioni sui possibili aumenti dei dazi da parte della Commissione Europea. Secondo Jato Dynamics, a maggio 2024 le immatricolazioni di nuove auto in Europa sono diminuite del 2,5% su base annua, raggiungendo 1.087.699 unità. Anche il settore delle auto elettriche e ibride plug-in ha subito un calo, con una diminuzione del 9,5% rispetto a maggio 2023. Nello specifico, la quota di mercato delle auto elettriche è scesa dell’11%, mentre quella dei veicoli ibridi plug-in del 7%.

Boom di auto elettriche cinesi in Europa: picco di vendite a maggio 2024

Il declino nelle vendite di auto elettriche è attribuito principalmente a due fattori: i prezzi ancora elevati di questi veicoli e la cessazione degli incentivi statali in diversi paesi europei, tra cui la Germania. Di conseguenza, i consumatori interessati all’acquisto di un’auto elettrica si stanno orientando verso i modelli cinesi, che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono significativamente più economici.

A maggio 2024, le immatricolazioni di auto elettriche cinesi in Europa sono cresciute del 25% su base annua, raggiungendo una quota di mercato del 18,5%, in aumento dal 13,2% dell’anno precedente. Circa 28.000 unità sono state vendute nel mese. Questi dati includono anche veicoli di marchi non cinesi come Tesla Model 3 e Volvo EX30, che però sono prodotti in Cina. Tra i modelli cinesi, la MG4 sta guadagnando particolare popolarità tra gli automobilisti europei, mostrando una crescita costante negli ultimi mesi.

Tesla, pur mantenendo la leadership in molti mercati, ha subito un calo del 37%, con la Model Y particolarmente colpita registrando una flessione del 46% su base annua in Europa. Negli Stati Uniti, invece, è la Model 3 a registrare i risultati peggiori, con un calo del 54% dall’inizio dell’anno. In Italia, invece, sebbene manchino ancora i dati ufficiali, Tesla avrebbe venduto più di 5.000 veicoli lo scorso mese di giugno grazie all’entrata in vigore dei nuovi incentivi statali, terminati in poche ore. Nel frattempo, la Volvo EX30 sta guadagnando terreno sulla casa automobilistica di Elon Musk in Europa. In risposta al successo commerciale e alla prospettiva di futuri dazi sulle auto prodotte in Cina, Volvo ha deciso di trasferire la produzione dell’EX30 dalla Cina al Belgio.