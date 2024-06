Hyundai pigliatutto, la casa coreana scommette da Le Mans alla Formula 1

Grande momento per Hyundai che intende espandere la propria presenza nel mondo delle competizioni automobilistiche, sempre di più. Dopo i rumors su un possibile ingresso in Formula 1 insieme a un eccezionale “Gran Premio della Corea del Sud”, il marchio coreano sta considerando la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans.

Per tutto questo serve grande lavoro, grandi motori, uno sviluppo importante delle proprie tecnologie. I progetti, però, non mancano di certo per Hyundai. L’azienda sta valutando la possibilità di sviluppare una vettura LMDh per competere nella categoria hypercar sia nel Campionato del Mondo Endurance (WEC) che nell’IMSA negli Stati Uniti. Se Hyundai decidesse di partecipare, si candiderebbe a diventare l’undicesimo marchio presente alla 24 Ore di Le Mans. La guida della squadra sarebbe affidata niente di meno che a un ex team principal della Renault in Formula 1.

Al momento, la partecipazione di Hyundai nelle competizioni si limita al WRC, ma l’azienda non vuole smettere di coltivare ambizioni nell’ampliare il proprio coinvolgimento. Lo sappiamo, la 24 Ore di Le Mans è considerata una gara prestigiosa e anche per questo Hyundai sta seriamente pensando di farne parte. Un “circo” irrinunciabile per un grande marchio.

La guida di Cyril Abiteboul, ex capo della Renault in Formula 1 e attuale responsabile delle competizioni di Hyundai, porterà senz’altro ad alti livelli una nuova hypercar con specifiche LMDh. Si parla di una collaborazione possibile con Chip Ganassi Racing, attualmente a sostegno di Cadillac ma che finirà la collaborazione col produttore americano alla fine della stagione. Per un posto a bordo, si parla anche del pilota spagnolo Álex Palou per gareggiare a Le Mans con la Hyundai.

Hyundai si unirebbe così a Ferrari, Peugeot, Toyota, Aston Martin, Isotta Fraschini, Alpine, Lamborghini, Porsche, BMW e Cadillac nella partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con vetture hypercar o LMDh. Le considerazioni sull’ingresso nella prestigiosa corsa arrivano dopo altre notizie a proposito di un possibile interesse di Hyundai per la Formula 1. Joe Saward, giornalista e ampio conoscitore del paddock, ha riportato che Hyundai sta esplorando questa possibilità, anche se il progetto richiederebbe un investimento decisamente più ingente rispetto alla LMDh.