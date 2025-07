Tesla chiude il secondo trimestre 2025 con vendite in calo: situazione preoccupante

Tesla ha archiviato il secondo trimestre del 2025 con un totale di 384.122 auto elettriche consegnate. Un risultato che, seppur in linea con le previsioni degli analisti, conferma il trend negativo che la casa californiana sta attraversando ormai da diversi mesi. Nello stesso periodo del 2024 Tesla aveva immatricolato 443.956 veicoli, un calo su base annua che sfiora il 13,5%.

Dietro questo rallentamento ci sono diversi fattori. Da un lato l’attesa per il restyling della Model Y, dall’altro l’immagine pubblica sempre più controversa di Elon Musk, senza dimenticare la concorrenza che continua a rafforzarsi, soprattutto in mercati chiave come Cina e Stati Uniti.

Nello specifico, le vendite di Model 3 e Model Y ammontano a 373.728 unità, mentre la produzione è risultata leggermente più alta, pari a 396.835 veicoli. La voce “altri modelli”, che comprende Model S, Model X e il Cybertruck, ha totalizzato 10.394 consegne a fronte di 13.409 unità prodotte.

Nel complesso, Tesla ha chiuso il trimestre con 410.244 veicoli prodotti, un dato che evidenzia un leggero disallineamento rispetto alle consegne, segnale delle difficoltà che il marchio sta affrontando nell’assorbire la produzione.

Il 23 luglio Tesla pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre, seguito dal consueto incontro con investitori e analisti, durante il quale Elon Musk e il management saranno chiamati a rispondere alle domande sulla strategia e sulle prospettive future. Tra i temi più attesi c’è il progetto della Tesla Model Q, un modello di cui si parla da tempo e che avrebbe dovuto entrare in produzione già nel primo semestre di quest’anno, ma di cui, al momento, non si hanno aggiornamenti.