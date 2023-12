Auto meno affidabili, ecco la classifica con la top 10 dei consumatori

Anche le vetture moderne presentano delle pecche non da poco in termini di affidabilità e sicurezza e a quanto pare anche gli statunitensi si sono posti il problema, visto che hanno stilato una vera e propria classifica delle auto meno affidabili attualmente in circolazione. Di quali si tratta? Scopriamolo con questa top ten.

La classifica che non ti aspetti

Ne è passato di tempo da quando i Crash test ci mettevano in guardia dai rischi di una guida spericolata e prendevano importanti precauzioni per rendere le auto più affidabili. Eppure, ancora molto deve essere fatto. Inoltre, quando si parla di affidabilità il concetto si estende anche ad altri aspetti, come ad esempio quelle che sono le prestazioni promesse che poi non vanno a coincidere con l’esperienza diretta. Consumer Reports ha nominato i 10 veicoli che rientrano in questa classifica poco lusinghiera. Di quali si tratta? Scopriamolo subito con la top 10:

Jeep Wrangler 27

Jeep Grand Cherokee 26

Volkswagen Jetta 25

Nissan Frontier 23

Jeep Grand Cherokee L 23

Rivian R1T 22

Volvo XC60 21

Ford F-150 hybrid 19

VW Taos 18

Chrysler Pacifica hybrid 14

Il numero che vediamo di fianco al modello si riferisce al punteggio ottenuto nei test di affidabilità. Si tratta di punteggi davvero lusinghieri, visto che vanno da 1 a 100 e la prima in classifica ha ottenuto soltanto 27, mentre l’ultima addirittura solo 14.

Auto meno affidabili, male anzi malissimo

Va davvero male per il gruppo Stellantis. Quattro delle 10 appartengono al suo marchio. E tre di essere sono tutte a marchio Jeep. In lista si nota l’assenza di veicoli nipponici come Honda e Toyota, mentre l’unica marca giapponese presente è la Nissan con la sua Frontier. Male anche la Jetta della Volkswagen che totalizza soltanto 25 punti. Ma come si è svolta questa ricerca per decretare la classifica in questione? Consumer Reports. ha raccolto i rapporti dei suoi abbonati sull’affidabilità delle loro auto, utilizzando i dati di oltre 330.000 veicoli per determinare quale sia il più e il meno affidabile.

I parametri si sono concertati su 20 aree potenzialmente problematiche, come ad esempio la difficile ricarica dei veicoli elettrici, o addirittura problemi ai freni o alla fusione del motore. Insomma, uno studio approfondito che ha decretato come in America molti automobilisti siano scontenti della propria auto e ne è venuto fuori che quelle più problematiche sono le 10 sopra citate. Particolare nota di demerito va alla Chrysler Pacifica ibrida, che appunto ha ottenuto il mino del punteggi old è quindi considerata l’auto meno affidabile negli Stati Uniti.