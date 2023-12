Motori più affidabili, la top 10

I migliori della piazza? Probabile, ma di certo sono quelli che garantiscono una maggiore sicurezza. Stiamo parlando dei motori più affidabili, quelli cioè che sembrano destinati a durate per anni e anni, quasi degli highlander dell’automotive. Ecco la top ten.

Non solo Toyota

I motori montati sulle auto Toyota sembrano avere una marcia in più e infatti in questa classifica sono diversi i modelli della casa nipponica. Ma certamente non è l’unica. Al primo posto comunque troviamo proprio Toyota 2JZ. Il motore in questione lo abbiamo visto sulla Toyota Supra Mk IV. Si tratta di un sei cilindri in linea da 3,0 litri con blocco in ghisa e testata in alluminio. Tutto ciò che occorre per far sì che questo motore duri praticamente in eterno è la giusta manutenzione. Al secondo posto abbiamo poi la Serie K di Honda. Questi motori a quattro cilindri con doppio albero a camme in testa (DOHC) hanno una cilindrata compresa tra 2,0 e 2,4 litri e sono stati utilizzati in una varietà di modelli Honda, dalla prima Civic Type R all’Integra, Accord, CR-V, Acura RDX e altre.

Il podio si completa con GM LS V8. La General Motors LS di V8 è stata utilizzata praticamente su tutto, dalla Chevy Silverado alla Camaro, mostrando sempre grande affidabilità, ciò che inorgoglisce gli statunitensi, da sempre un po’ bistrattati in questo settore. Fuori dal podio si torna a parlare di Toyota con la famiglia di motori UZ. Le cilindrate offerte includevano 4,0 litri nella 1UZ, 4,7 litri nella 2UZ e 4,3 litri nella 3UZ. Potenza e affidabilità al servizio di tante vetture, berline di lusso, minibus e pick-ip come Tundra, o fuoristrada come Land Cruiser.

Motori più affidabili, le altre posizioni

Le classifiche sono sempre interessanti e divertenti, come ad esempio quella relativa alle caratteristiche degli degli SRS, un approfondimento sulla sicurezza che merita una certa attenzione. Stavolta però ci concentriamo su qualcosa di più tecnico che sicuramente appassionerà gli amanti dei motori. La nostra lista procede con le altre posizioni, ma prima ecco la top ten generale:

Toyota 2JZ

Honda Serie K

GM LS V8

Toyota 1/2/3UZ-FE

BMW M50

Volkswagen ABF

Mercedes-Benz OM617

Ford 300 Straight-6

Chrysler Slant-Six/G-Engine

Toyota 2GR

Questa la top ten complessiva dei motori più affidabili. Abbiamo visto come la classifica si sia chiusa ancora con un prodotto a marchio Toyota. Non mancano però altri grandi nomi dell’aotomotive, come Mercedes, Ford, e Volkswagen. Una menzione d’onore però la merita soprattutto BMW che con il suo M50 si posiziona infatti al quinto posto. Parliamo di un motore prodotto solo dal 1990 al 1996 con cilindrate che variavano da 2,0 a 2,5 litri e la potenza da 148 a 189 cavalli. L’M50 è diventato il primo motore BMW a utilizzare la fasatura variabile delle valvole quando ha ricevuto un aggiornamento nel 1992 che includeva un singolo VANOS sulla camma di aspirazione. Insomma, un motore leggendario che ha fatto scuola anche per i modelli successivi.